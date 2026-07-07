Comboios do serviço regional do Algarve passam a ser elétricos em 19 de julho

As ligações ferroviárias regionais do Algarve vão passar a ser feitas com comboios elétricos, a partir de 19 de julho, após a conclusão do processo de certificação da infraestrutura, anunciou esta terça-feira a Comboios de Portugal (CP). A CP anunciou também que vai aumentar a oferta regional em 18%.

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Assim sendo, a Linha do Algarve, que conta com dois ramais (Tunes-Lagos e Tunes-Vila Real de Santo António) que foram eletrificados nos últimos anos, vai ter “mais frequência nas horas de ponta”. Com a eletrificação da linha finalizada e o processo de certificação da infraestrutura concluído com sucesso, o Algarve pode abandonar de vez as ligações ferroviárias com máquinas a diesel e passar a ter uma mobilidade assente nos comboios elétricos.

“A CP – Comboios de Portugal (CP) e a Infraestruturas de Portugal (IP) informam que, a partir de 19 de julho, entra em serviço a eletrificação da totalidade da Linha do Algarve, permitindo a circulação de comboios com tração elétrica entre Lagos e Vila Real de Santo António”, informou a empresa ferroviária.

Além de trazer “uma melhoria significativa dos níveis de serviço, com redução dos tempos de percurso”, a utilização de comboios elétricos vai permitir também fazer um “reforço da oferta e promoção de um modo de transporte mais sustentável” e menos prejudicial para o ambiente.

“Esta evolução resulta da conclusão do processo de certificação da catenária da Linha do Algarve, instalada e eletrificada no âmbito das empreitadas desenvolvidas pela IP, destinadas à melhoria das condições de segurança, da exploração ferroviária e à modernização da infraestrutura ferroviária que serve a região algarvia”, justificou.

Vai também ter um “impacto direto na mobilidade quotidiana das populações locais” e fomentar a principal atividade económica da região, o turismo, segundo a CP, que vai reforçar as ligações entre as principais cidades algarvias e introduzir melhorias na articulação com os serviços de longo curso com destino a Lisboa e ao norte do país.

“A partir desta data, a CP vai implementar um novo modelo de oferta na Linha do Algarve. As atuais unidades diesel (UDD450) serão substituídas por unidades elétricas – as UTE 2240 –, mais eficientes, confortáveis e sustentáveis, permitindo um aumento significativo da capacidade e da qualidade do serviço prestado”, precisou.

A CP destacou que o aumento de 18% da oferta regional e a maior frequência nas horas de ponta vai também tornar “a viagem mais rápida graças à criação de comboios diretos entre Vila Real de Santo António e Lagos, evitando transbordos em Faro” e disponibilizar “mais cerca de 40% de lugares face ao material circulante atual”.

Os comboios no Algarve elevam assim de a capacidade de transporte de 388 lugares (164 sentados e 224 de pé) para 536 lugares (264 sentados e 272 de pé), dispondo de “maior conforto pela redução de ruído”, de “melhores acessibilidades, incluindo plataformas elevatórias elétricas e espaço para cadeira de rodas”, e de “sistemas de informação ao cliente (visuais e sonoros)”.

“Com a eletrificação, passam a existir ligações diretas entre Vila Real de Santo António e Lagos, eliminando-se parte dos transbordos em Faro e encurtando tempos de viagem. Será ainda criado um serviço InterRegional – dois comboios por dia e com uma lei de paragens mais reduzida –, permitindo viagens mais rápidas e competitivas”, sublinhou a CP.