Começa hoje o Fórum Nacional de Seguros

O Fórum Nacional de Seguros 2026 (FNS) já está em marcha e estão confirmadas as intervenções de Gabriel Bernardino, Presidente da ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS) e Nuno Martins, Presidente da APROSE – Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros.

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A 5ª edição do FNS vai acontecer já hoje na Alfândega do Porto, aumentando o espaço ocupado pelas mais de 50 marcas expositoras, em dois dias preenchidos com debates sobre os temas mais atuais do setor.

Para os membros da APROSE, associação que reúne os corretores e agentes de seguros em Portugal, a entrada é gratuita, como resultado do protocolo estabelecido pela APROSE e por ECOseguros.

Organizado por ECOseguros e pela Zest, com a APS e a APROSE como parceiros instituicionais, o FNS tem início hoje às 9h00, prolongando-se durante todo o dia para vários debates e talks. Ao final do dia, haverá ainda espaço para conversar e socializar com os diversos profissionais do setor na já tradicional Sunset Party patrocinado pela lluni.

Já os debates no dia 8 de julho terão início às 9h30, prolongando-se até às 12h00 e serão realizados mais debates e talks, que irão ajudar a perceber o futuro do setor segurador.

Com 53 oradores previstos e uma área de exposição que agregará 53 marcas, mais de 2.500 profissionais de seguros já realizaram a sua inscrição. O programa atualizado pode ser visto aqui.

O FNS 2026 conta com o apoio de destacadas empresas ligadas aos seguros em várias atividades como são:

Grupo Ageas, AIG, Arag, Asisa, Azuaga, Bupa/Sanitas, Caravela, Fidelidade, Generali Tranquilidade, Hagel, Hiscox, Lusitania, Metlife, Mgen, Planicare, Prévoir, Real Vida, Zurich, April, Diagonal, Concentra, Hispania, Innovarisk, MDS, Planeia, Methodus, Mudey, NuVu, Sabseg, Safebrok, Segup, Seguramos, Semper, Special Insurance, Specialty Risks, Uthere, Cleva, Frank, i2sBrokers, Libax, lluni, Contisystems, Crafteer, Gemese/Milénia, Habic, Broseta, CCA Law Firm, SPS Advogados, AdvanceCare, Saúde Prime, Mediplus, Caetano Automóveis, Carglass, Expressglass, Glassdrive e ADStrategy Global.

As inscrições estão disponíveis no site do Fórum Nacional de Seguros 2026, ou clicando aqui.