Como a IA está a transformar a experiência dos colaboradores nas empresas tecnológicas?

A IA deixou de ser apenas uma ferramenta de produtividade para se tornar um dos principais motores de transformação da experiência dos colaboradores, particularmente nas empresas tecnológicas. Da integração de novos talentos à gestão de carreira, passando pela aprendizagem contínua e pelo bem-estar, a IA está a redefinir a forma como as organizações apoiam, desenvolvem e envolvem as suas equipas.

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Para além da experiência dos colaboradores, a IA está a mudar o modo como fazemos as coisas. Uma das transformações mais visíveis é a automatização de tarefas administrativas e repetitivas, desde a gestão de agendas e documentação até ao apoio na análise de dados e produção de conteúdos. As ferramentas de IA generativa estão a acelerar processos de desenvolvimento, testes e documentação, permitindo que os colaboradores se concentrem na resolução de problemas complexos e na criação de valor para as organizações.

Esta transformação do modelo de trabalho, tem sido acompanhada, especialmente nos Estados Unidos da América, por uma redução do número de colaboradores em várias empresas tecnológicas, refletindo uma aposta crescente na eficiência operacional e na reestruturação de equipas. Em Portugal, nos Best WorkplacesTM TI o cenário é distinto, uma vez que registam um aumento de 7% no número total de colaboradores face ao anterior, evidenciado que, apesar da pressão global para otimizar estruturas, continuam a apostar na expansão das suas equipas, reforçando a importância das pessoas como motor de competitividade. Salienta-se, ainda, que no mercado das tecnológicas em Portugal verifica-se um crescimento de 1% no total de colaboradores, o que poderá evidenciar um abrandamento do crescimento das equipas.

Diretamente ligado à atração e à contratação, está a retenção. De que adianta as empresas investirem significativamente na contratação, se depois não conseguem reter os colaboradores? A taxa de turnover dos Best Workplaces TI demonstra que conseguem criar ambientes de trabalho mais estáveis, atrativos e capazes de reter talento, um fator crítico num setor onde a escassez de profissionais qualificados é uma realidade constante. Os Best Workplaces TI registam um turnover médio de 9%, um valor que, embora significativo, é 2,5 vezes inferior à média do mercado nacional de IT (22,5%).

O crescimento da receita acompanha a evolução das equipas. A receita dos Best Workplaces TI aumentou 14% comparativamente com o ano anterior, um ritmo quase três vezes superior ao crescimento médio do mercado das tecnologias de informação, que se ficou pelos 5% e sete vezes superior ao do PIB (1,9%) nacional, evidenciando uma ligação direta entre cultura organizacional e performance financeira. E quando tanto se fala em produtividade, destaca-se, ainda, que a produtividade dos Best Wokplaces TI (91%) é superior à do mercado das tecnológicas (76%). O desempenho dos Best Workplaces TI reforça a ideia de que a criação de um bom ambiente de trabalho não é um custo, é um investimento que gera retorno. Empresas que valorizam as pessoas, apostam numa cultura forte e no bemestar dos colaboradores conseguem aumentar a produtividade, a inovação e os resultados financeiros.

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Inovação & Capacidade de Adaptação

Os Best Wokplaces TI são ambientes em que as novas ideias podem vir de todos os lados, ou seja, qualquer que seja a função, idade, cargo. Práticas como questionários, brainstormings, caixas de sugestões, reconhecimento por novas ideias e por novos produtos, são práticas comuns nestas organizações. Não é, assim, por acaso que, ano após ano, os Best Workplaces TI revelam uma maior capacidade de inovar em relação ao mercado. Se a maioria dos Best Workplaces TI se encontram no estágio funcional (56%) e acelerado (36%), 60% das empresas do mercado das tecnologias, ainda, enfrentam fortes dificuldades em inovar, encontrando-se no estágio de atrito.

As organizações Best Workplaces TI distinguem-se sobretudo pela qualidade da liderança que promove confiança, participação e aprendizagem contínua, criando as condições e as práticas para que a inovação aconteça de forma consistente. Comparativamente com mercado os Best Workplaces TI apresentam, assim, níveis significativamente superiores de participação dos colaboradores, valorização das suas ideias, aceitação do erro como parte da aprendizagem e reconhecimento da experimentação. Estes fatores contribuem para uma cultura organizacional mais ágil, inovadora e preparada para responder a qualquer tipo de mudança.

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Num contexto em que a IA continuará a transformar o trabalho a um ritmo sem precedentes, a verdadeira vantagem competitiva não estará apenas na tecnologia que as organizações adotam, mas na capacidade de criar ambientes onde os colaboradores conseguem utilizar essa tecnologia para inovar, aprender e gerar impacto. O futuro do trabalho será cada vez mais impulsionado pela IA, mas continuará a ser determinado pela qualidade da liderança, da cultura organizacional e da experiência proporcionada aos colaboradores.

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