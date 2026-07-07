Cuatrecasas assessora Henko Partners, QDI e restantes acionistas na venda do Grupo Quadrante

A Cuatrecasas assessorou a Henko Partners, a QDI e os restantes acionistas minoritários no processo competitivo de venda do Grupo Quadrante à Permira, empresa global de private equity. Os sócios fundadores da QDI e a Henko Partners vão manter-se como investidores relevantes no Grupo Quadrante. Este investimento tem como objetivo acelerar o crescimento internacional da Quadrante, nomeadamente nos Estados Unidos, e posicionar a empresa como parceira global de engenharia para o desenvolvimento de ativos de transição energética e infraestruturas críticas.

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A Quadrante é uma empresa de consultoria líder na Península Ibérica, especializada em engenharia, arquitetura e sustentabilidade. Trabalha principalmente com clientes internacionais e tem presença na Europa, África, Brasil e América Latina.

A Henko Partners é um fundo de private equity ibérico, especializado no apoio a pequenas e médias empresas de excelência em Portugal e Espanha, bem como no acompanhamento de empresas de média dimensão em mercados com tendências de crescimento a longo prazo.

A assessoria jurídica da Cuatrecasas consistiu num acompanhamento aos vendedores, em todos os aspetos legais do processo, nomeadamente na realização da vendor due diligence, estruturação da operação, apoio no processo competitivo, negociações com os principais investidores e no apoio até ao signing. A Cuatrecasas assessorou, ainda, no processo de reinvestimento e no acordo parassocial a celebrar no âmbito do mesmo.

A equipa da Cuatrecasas que assessorou a Henko Partners e a QDI foi liderada por Mariana Norton dos Reis, coordenadora de Private Equity e co-coordenadora de Comercial, Societário e M&A, e incluiu, nomeadamente, as advogadas Telma Carvalho e Sofia Alves, da mesma área, bem como o advogado Tiago Martins de Oliveira, de Fiscal.

Sobre a operação, Mariana Norton dos Reis destaca: “o processo foi particularmente exigente, dada a natureza altamente competitiva da operação; a presença da Quadrante em aproximadamente vinte jurisdições; uma estrutura que envolvia múltiplos vendedores com uma componente de roll-over; e um calendário muito apertado, motivado pela necessidade de todas as partes capitalizarem o momento do investimento e alcançarem um signing célere. É especialmente gratificante ter assessorado a Henko Partners no investimento inicial na Quadrante, ter acompanhado de perto o crescimento desse investimento e agora completar o ciclo integral do capital de risco até à saída e ao roll-over ao lado dos fundadores e da gestão — com uma oportunidade tão atrativa resultante do investimento da Permira e da ambição partilhada de posicionar a Quadrante como uma empresa de engenharia líder focada na sustentabilidade”.

Em 2024, a Cuatrecasas já tinha assessorado a Henko Partners na entrada no capital da Quadrante, com o objetivo de posicionar a empresa de engenharia como líder focada na sustentabilidade.