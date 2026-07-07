Despedida de Portugal do Mundial vista, em média, por mais de quatro milhões de telespectadores

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

A Seleção das Quinas perdeu frente à seleção espanhola, o que levou a Portugal terminar a sua participação no Mundial. Estiveram 70.649 espectadores no estádio em Dallas a assistir à derrota da seleção portuguesa. Em Portugal, mais de quatro milhões de telespectadores viram o jogo, revela a análise elaborada pela Dentsu para o +M.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O encontro foi acompanhado na televisão portuguesa, em média, por 4.024.486 pessoas, com a transmissão dividida entre a RTP1, Sport TV 1 e Sport TV 5. O pico de audiência ocorreu por volta das 20h51, quando se registaram 4,36 milhões de telespectadores. Foi o jogo mais visto deste Mundial.

Transmitido a partir das 19h48, a RTP registou uma audiência média de 3 milhões e 774 mil telespectadores — 38,0% de audiência média — com 67,8% share. Na Sport TV 5 acompanharam cerca de 130 mil telespectadores e na Sport TV 1 cerca de 119 mil telespectadores.

Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão desse mesmo jogo já acumula (entre o direto e o consumo a pedido) um total de 2.026.411 visualizações, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 440.947 visualizações pelas 22h.

Voltando à televisão linear, no mesmo dia, o frente a frente entre México e Inglaterra contou, em média, com 30.686 telespectadores. Foi emitido na Sport TV 5 pelas 2h. A partida ditou a vitória dos ingleses por 3-2, que passam assim para os quartos de final.

O jogo menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Jordânia X Argentina, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 535 telespectadores.

Nestes 26 dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada e não desduplicada de 33 milhões e 449 mil telespectadores. Dá uma média de 1 milhão e 287 mil por dia. Com estes valores, a competição ultrapassa o Mundial de 2006 — 31 milhões e 724 mil telespectadores, em que Portugal terminou em quarto lugar — e o Euro 2008 — 32 milhões e 289 mil, em que a seleção ficou pelos quartos-de-final.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (57%), face aos 43% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 50% do total. Os indivíduos masculinos com mais de 55 anos registaram cerca de 29% da audiência.

A RTP1 (com cinco jogos) captou 27% dos telespectadores sintonizados no Mundial — cerca de 9 milhões e 67 mil. A SIC (com cinco jogos) representa 23% — cerca de 7 milhões e 750 mil — , a TVI (com cinco jogos) acumula 21% — cerca de 7 milhões e 169 mil — e a Sport TV 5 com 21% — cerca de 6 milhões e 848 mil. A Sport TV 1 captou os restantes 8% — 2 milhões e 568 mil. A Sport TV 2 e Sport TV 4 apresentam valores residuais de audiência.