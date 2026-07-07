Especialistas argumentam que a Europa deveria apostar na IA industrial com base nos seus próprios dados

A Europa deve comprometer-se com uma inteligência artificial (IA) focada na indústria, baseada nos seus próprios dados, modelos especializados e infraestruturas digitais resilientes.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Esta teoria está a ganhar peso no debate da UE sobre soberania tecnológica, com diferentes atores a apoiá-la. A Comissão Europeia colocou a IA no centro do seu Plano de Ação para o Continente de IA, que planeia implantar pelo menos 19 fábricas de IA, aumentar até cinco gigafábricas e mobilizar 20.000 milhões de euros para atrair investimento privado para grandes infraestruturas informáticas.

Bruxelas também sublinha que grandes conjuntos de dados de qualidade são essenciais para desenvolver e treinar modelos avançados, e propõe a criação de laboratórios de dados dentro das fábricas de IA para facilitar aplicações em setores estratégicos como indústria, saúde, energia, mobilidade ou serviços públicos.

Em Espanha, o Barcelona Supercomputing Center (BSC) defende que a sua Fábrica de IA irá acelerar a inovação nos setores económicos mais críticos da Europa e fortalecer a soberania tecnológica do continente, oferecendo acesso a serviços avançados de computação, formação e inovação a startups, PME, empresas e instituições públicas.

Do setor das telecomunicações, a Connect Europe alertou que a conectividade é “a infraestrutura invisível” por detrás da ambição europeia em cloud e IA, e salientou que o ecossistema europeu de cloud soberana não conseguirá prosperar sem conectividade robusta, avançada e escalável, bem como sem tecnologias de telecomunicações soberanas.

A Telefónica também defendeu esta visão. O seu presidente, Marc Murtra, afirmou no Círculo de Economia que “a autonomia estratégica não implica isolamento, mas sim a capacidade de desenvolver e controlar capacidades críticas” em áreas como energia, infraestruturas digitais, semicondutores ou inteligência artificial. Argumentou ainda que “construir a nossa própria tecnologia é o caminho para defender os valores europeus”.

Esta orientação reflete-se em iniciativas como o EURO-3C, apresentado pela Comissão Europeia e por um consórcio liderado pela Telefónica, que integra capacidades de telecomunicações, edge, cloud e IA sob um modelo federado, aberto e seguro. Renate Nikolay, Diretora-Geral Adjunta da Comissão Europeia, defendeu na sua apresentação a necessidade de promover “infraestruturas de comunicação digital seguras fabricadas na Europa” para tirar partido da convergência telecomunicação-edge-cloud “com e para IA”.

Em paralelo, empresas europeias de IA como a Mistral AI têm insistido na necessidade de a Europa controlar modelos, dados e infraestruturas. O seu CEO, Arthur Mensch, argumentou que as empresas precisam de modelos abertos, sistemas de dados abertos e da sua própria capacidade de formação para evitar dependências excessivas de fornecedores fechados.

Com esta abordagem, a IA industrial está a emergir como uma forma de a Europa competir onde tem os seus próprios pontos fortes: dados industriais de qualidade, setores produtivos líderes, infraestruturas críticas e um ecossistema capaz de implementar aplicações especializadas sob regras europeias.