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Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot volta a 17 milhões de euros

  • ECO
  • 20:22

O prémio desta terça-feira ronda os 17 milhões de euros, depois de ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

Esta terça-feira decorreu mais um sorteio do Euromilhões, com um primeiro prémio no valor de 17 milhões de euros. O jackpot desceu depois de ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

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Veja a chave vencedora do sorteio desta terça-feira, 7 de julho:

Números: 5, 29, 33, 45 e 47

Estrelas: 5 e 8

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