Força Aérea com OK de 12 milhões para formação de pilotos

A Força Aérea Portuguesa (FAP) obteve luz verde do Ministério da Defesa para realizar despesa até um máximo de 12 milhões de euros para formação avançada dos pilotos de combate junto da Força Aérea dos Estados Unidos. A despesa, que deverá ser feita até 2030, será financiada pela Lei de Programação Militar (LPM).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“No âmbito da sua missão, a Força Aérea Portuguesa tem necessidade de promover a formação avançada dos seus pilotos de combate (fases iii e iv), junto da Força Aérea dos Estados Unidos da América, revestindo-se esta formação de importância estratégica, de forma a garantir o número adequado de pilotos nas esquadras de combate e de instrução, bem como que as respetivas qualificações são as adequadas e asseguram o cumprimento das missões”, pode ler-se no despachado, datado de 2 de julho, do Ministério da Defesa publicado esta terça-feira em Diário da República.

Nesse sentido, a Defesa autorizou o ramo das Forças Armadas a realizar despesa com formação avançada dos pilotos (fases III e IV), até ao montante global de 12 milhões de euros, a que soma o IVA, a financiar pelas verbas da LPM, inscritas e a inscrever no orçamento da Força Aérea, na Capacidade “Instrução de Pilotagem e Navegação”.

O montante global será executado até 2030 e não pode exceder em despesa determinados valores em cada ano económico. Assim, em 2027, a FAP está autorizada a despender 3,5 milhões de euros; um total de 500 mil euros no ano seguinte; quatro milhões de euros em 2029 e igual montante em 2030. A estes valores acresce o IVA.

“Os montantes fixados no número anterior, para cada ano económico, podem ser acrescidos do saldo apurado no ano que lhe antecede”, determina o despacho.