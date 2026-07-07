Governo aponta Almada como o município com maiores perdas de água

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, apontou Almada como “o município com maiores perdas de água” na rede de abastecimento, admitindo a necessidade de investimentos nas infraestruturas.

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“Almada é talvez o município com maiores perdas de água, tem muito acima da média, mais de 35%. Portanto, há uma necessidade de manutenção e de investimento que é importante fazer”, afirmou a governante, em declarações aos jornalistas nesta terça-feira.

Questionada sobre as falhas de abastecimento que têm ocorrido em Almada, a ministra realçou que a responsabilidade da situação é do município e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

“Não tínhamos nenhum alerta da Câmara de Almada sobre problemas, nem nenhum pedido”, referiu, indicando que o primeiro contacto, através de telefone, foi feito na segunda-feira pelo vice-presidente sobre o licenciamento de novos furos.

Segundo Maria da Graça Carvalho, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vai deslocar-se esta tarde a Almada para “falar com o executivo municipal para ver que ajuda é necessária” na resolução das falhas.

Tanto a APA como o Grupo Águas de Portugal “já se disponibilizaram para ajudar no que for preciso, embora a responsabilidade seja municipal; o Governo central está para ajudar”, assinalou.

Nas declarações aos jornalistas, a ministra disse que a APA vai conhecer que projetos tem o município para a rede de abastecimento e perceber se o problema “está pura e simplesmente na gestão do sistema, se está nas perdas de água”.

“Se é necessário [fazer] obras de perdas de água, porque é que não foram feitas, porque tem havido financiamentos nos fundos europeus para perdas de água, como houve no Algarve, em que diminuíram drasticamente as perdas de água”, salientou.

“Mas, agora, o que interessa é o futuro e ver como é que podem ajudar tanto a APA como as Águas de Portugal”, acrescentou a governante.

Na segunda-feira, a Câmara de Almada anunciou estar a diligenciar licenciamentos de novos furos de captação de água junto da agência por ser “a solução mais rápida” para colmatar as falhas de abastecimento que têm ocorrido.

Os relatos nas redes sociais de falta de água ou de perda de pressão em algumas zonas do concelho desencadearam uma petição pública a exigir medidas urgentes para minimizar os impactos no concelho, que já ultrapassou as quatro mil assinaturas.

No comunicado, a autarquia e o SMAS confirmaram ainda a ativação do plano de contingência e a constituição de um gabinete de crise.

Este gabinete de crise vai, por exemplo, reduzir a pressão da água na rede entre as zero horas e as 6 horas em todo o território do concelho, posicionar camiões-cisterna em zonas críticas e reforçar as ações de fiscalização nos locais onde está a ser registado um aumento “anormal do consumo de água”, nomeadamente na Charneca da Caparica, na Sobreda e na Costa da Caparica.

O PSD, na oposição no município, já anunciou que vai apresentar uma moção de censura à liderança municipal socialista.

A moção de censura, mesmo que seja aprovada, não é vinculativa e, por isso, não terá qualquer efeito prático na continuidade do executivo, mas o presidente da Comissão Política Concelhia de Almada do PSD, o também vereador Paulo Sabino, espera que seja “um abre olhos” para a presidente da autarquia.