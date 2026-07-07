Em atualização Governo está a preparar uma reforma do licenciamento empresarial
"Em vez de legislação avulsa, está a ser preparado um código de licenciamento das atividades económicas, que será apresentado para discussão pública no próximo outono", revela o ministro da Economia.
O Governo está a preparar uma reforma do licenciamento empresarial. No outono vai ser colocado em discussão pública um novo código de licenciamento das atividades económicas, anunciou esta terça-feira o ministra da Economia e da Coesão Territorial.
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No âmbito da “estratégia económica do Governo”, vai ser feita “uma reforma profunda do licenciamento empresarial”, anunciou Manuel Castro Almeida. “Em vez de legislação avulsa, está a ser preparado um código de licenciamento das atividades económicas, que será apresentado para discussão pública no próximo outono”, disse o responsável.
“A vistoria prévia será um procedimento excecional. A regra será a mera comunicação da intenção de iniciar a atividade empresarial, mediante termo assinado por técnico responsável”, acrescentou numa referência à decisão do Executivo de acabar com o visto prévio do Tribunal de Contas.
O Executivo quer “reduzir tempos, formalismos e incerteza”, sendo que a “prioridade é clara”, diz Castro Almeida: “licenciamentos muito mais rápidos e flexíveis, prazos vinculativos, deferimentos tácitos e interoperabilidade entre sistemas de informação dos diferentes serviços públicos”, explicou.
Para o outono está também previsto “lançar o Fundo de Fundos do Banco de Fomento”. A ideia é dar “continuidade à experiência do Fundo de Capitalização e Resiliência do PRR, para mobilizar capital privado, apoiar empresas com potencial de escala e reforçar a capitalização do tecido produtivo”, precisou o ministro da Economia. “Contamos avançar com o Fundo de Fundos no próximo outono”, disse.
Ainda no capítulo das empresas, o ministro defendeu a necessidade de aumentar a produtividade das empresas e aumento de escala. A próxima fase da convergência portuguesa só será ganha “pelo valor acrescentado na produção, nas exportações, na inovação, nas cadeias de valor e nos salários. Para isso, precisamos de produtividade, escala e capacidade de execução”, disse.
Castro Almeida frisou que “não basta trabalhar mais”, ”é preciso produzir mais valor por hora, por empresa e por euro investido. Isso exige automação, digitalização, inteligência artificial aplicada, gestão profissional, formação técnica, eficiência energética e melhor organização do trabalho”. Por isso, o Executivo defende que a aposta tem de ser a “profissionalização da gestão, ao desenvolvimento de marcas próprias, à valorização da propriedade intelectual e muito especialmente ao apoio às fusões e aquisições, como forma de as empresas ganharem escala, músculo financeiro, intensidade tecnológica e valor acrescentado”.
No capítulo das exportações, o Executivo volta a colocar a fasquia na meta de “exportações acima de 50% do PIB”. “Portugal precisa de exportar mais e exportar com mais valor acrescentado”, disse Castro Almeida. “Num mundo com tarifas, incerteza e fragmentação, a resposta é diversificar”, acrescentou.
A ideia é criar “um choque de inteligência artificial nas PME, com formação em larga escala”, defendeu. A inteligência artificial não pode “ficar confinada aos grandes grupos ou aos laboratórios do Estado. O objetivo é atingir 100 mil trabalhadores com formação em IA nos próximos três anos”, recordou.
(Notícia em atualização)
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