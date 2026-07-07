ISDIN consolida as suas expedições dermatológicas ao Panamá para combater o cancro de pele entre pessoas com albinismo

Durante a missão, uma equipa de 6 dermatologistas tratou 123 pessoas com albinismo e realizou 19 cirurgias para remover cancros de pele e lesões pré-cancerosas.

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Estas patologias têm uma incidência elevada nesta comunidade, uma vez que as pessoas com albinismo têm um risco significativamente maior de desenvolver cancro da pele devido à ausência ou diminuição da melanina, o pigmento que protege a pele contra a radiação ultravioleta (UV).

A expedição médica teve lugar no Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, na Cidade do Panamá, e na ilha de Narganá, no arquipélago de Guna Yala – anteriormente conhecido como San Blas. Estima-se que nesta área 1 em cada 100 ou 200 pessoas seja albino, um valor que contrasta com os números europeus (1 em 37.000 pessoas). Para expandir o âmbito do projeto, doentes de populações fora do arquipélago viajaram até à ilha para serem tratados.

A expedição contou com a colaboração da Fundação SOS Albinos Panamá e da Associação Panamiana de Dermatologia (APDERMA). Esta aliança permitiu a participação de 6 dermatologistas voluntários, de países como Chile, Argentina, Espanha, Panamá, Colômbia e Peru. Além disso, o laboratório distribuiu 450 protetores solares no território, com o objetivo de promover hábitos saudáveis entre a população.

“As expedições ao Panamá respondem a uma situação de saúde com recursos limitados. Durante estas intervenções, a equipa médica, as associações locais colaboradoras e a ISDIN trabalham em conjunto para sensibilizar a população para a importância da fotoproteção. Em áreas de exposição solar elevada como esta, transferir este conhecimento para a comunidade tem um impacto direto na sua qualidade de vida e na prevenção de doenças dermatológicas graves”, explica Esther Villa, gestora ESG do ISDIN.

Para reduzir o impacto do cancro de pele entre pessoas com albinismo, é necessário ter um impacto desde a infância. Desta forma, durante a expedição, foram organizadas atividades de formação com teatro de marionetas para sensibilizar as crianças sobre os três hábitos essenciais da fotoproteção: procurar sombra, usar roupa adequada e aplicar protetor solar regularmente.

“Focar-se desde cedo na proteção da exposição solar é muito importante para reduzir a taxa de casos de cancro da pele entre pessoas com albinismo. Com uma boa educação e, portanto, uma boa prevenção, as intervenções serão reduzidas no futuro”, diz o Dr. Jaime Piquero, Conselheiro Médico do ISDIN e líder da expedição.

Pessoas com albinismo em comunidades como as do arquipélago Guna Yala encontram-se numa situação de especial vulnerabilidade devido à falta de acesso a fotoproteção, especialistas dermatológicos e programas de prevenção.

“A escassez de infraestruturas e de pessoal médico especializado torna o cuidado ao paciente mais complexo. A isto junta-se a dificuldade de muitas famílias em aceder ao sistema de saúde, o que gera uma falta significativa de conhecimento sobre os riscos da exposição solar. Por isso, aumentar a consciencialização da população e promover hábitos saudáveis, como a fotoproteção diária, é essencial para prevenir o cancro de pele”, afirma o Dr. Reynaldo Arosemena, dermatologista panamiano e co-líder do projeto.

Esta quarta expedição ao Panamá é adicional às anteriores realizadas no país. Desde 2022, o ISDIN tratou 550 pessoas com albinismo e realizou mais de 80 cirurgias. Paralelamente às expedições panamianas, a ISDIN realiza o mesmo trabalho em Moçambique, um país com grande falta de especialistas, onde pouco mais de vinte dermatologistas tratam mais de 35 milhões de pessoas. Em conjunto, em quatro anos, ambos os programas trataram mais de 5.500 pessoas com albinismo e realizaram mais de 1.000 cirurgias relacionadas com lesões cutâneas e cancro de pele.

Estas iniciativas fazem parte do Love Your Skin, o movimento com o qual a ISDIN promove ações de educação, prevenção e investigação para avançar rumo a um futuro sem cancro de pele. Neste contexto, destacam-se outras ações, como a Campanha de Fotoproteção Escolar, que contribuiu para promover os hábitos de fotoproteção das crianças, bem como o Registo Mundial de Fotoproteção, que promove globalmente a adoção diária da fotoproteção entre a população.

A Love Your Skin inclui também programas específicos direcionados a pessoas com necessidades especiais de proteção solar. Este é o caso do “Ahora tu piel”, uma iniciativa desenvolvida em conjunto com a Chiesi para sensibilizar os pacientes transplantados para o aumento do risco de desenvolver cancro da pele, e do “Parar o sol, parar o lúpus”, que facilita o acesso a protetores solares de muito alta proteção para pessoas com lúpus, para quem a exposição ao sol pode agravar significativamente a doença.