Movimento de Cotrim já tem nome. Portugal em Frente será apresentado na rentrée

O movimento prometido por João Cotrim Figueiredo está formalmente constituído, denominando-se Portugal em Frente, e será apresentado na rentrée política. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo eurodeputado, apoiado pela IL e ex-candidato a presidente da República, numa publicação nas redes sociais.

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“O movimento, com 18 mil portugueses inscritos, está formalmente constituído, chama-se Portugal em Frente e terá a sua apresentação na rentrée política após o verão“, escreveu João Cotrim de Figueiredo numa publicação na rede social X.

No site do movimento, pode ler-se que é “cívico-político, não partidário, que acredita que é possível cumprir Portugal em todo o seu potencial”. Nessa página, João Cotrim Figueiredo explica que o movimento decorre “da mobilização de 900.000 portugueses que acreditaram numa visão de um país mais moderno, mais optimista e mais ambicioso”, da “oportunidade de cultivar a esperança, o espírito reformista e a vontade de mudança, para preparar o futuro” e da “necessidade de defender” as “vidas contra autoritarismos e políticas públicas de estagnação, apostando na liberdade e no crescimento”.

O objetivo passa por “mobilizar a energia de cidadãos, através de comunidades e eventos pelo país, e dar voz a um grande espaço na sociedade civil que não quer deixar Portugal parado, nem permitir que ande para trás”.

João Cotrim Figueiredo anunciou em janeiro que iria lançar um movimento cívico para dar voz aos cerca de 900 mil votos que obteve nas eleições presidenciais. Na altura, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), que ficou em terceiro lugar na primeira volta das presidenciais, anunciou a criação do Movimento 2031, que ficou disponível para inscrições, assegurando que é cívico e apartidário, mas não apolítico, pretendendo “congregar vontades”.

“[O movimento] pretende no fundo participar no debate público, sendo exigente com qualquer que seja o Governo que esteja em funções”, frisou na altura em declarações citadas pela Lusa, manifestando desejo de ver superar os 900 mil votos que obteve.