Mundial2026: Bélgica venceu Estados Unidos e a ‘batota’ Balogun
A Seleção belga qualificou-se para os quartos-de-final da competição, em que vai defrontar a Espanha, que eliminou Portugal (1-0) na segunda-feira.
A Bélgica qualificou-se na segunda-feira para os quartos-de-final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer os coanfitriões Estados Unidos, que apresentaram o ‘castigado’ Folarin Bolagun, por 4-1, no último jogo dos ‘oitavos’.
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Charles De Ketelaere, aos nove e 33 minutos, Hans Vanaken, aos 57, e Romelu Lukaku, aos 90+3, apontaram os tentos dos belgas, enquanto Malik Tillman marcou, aos 31, o golo dos locais, de livre direto, após uma falta sobre Balogun, que viu o vermelho nos ’16 avos’ e foi ‘despenalizado’ pela FIFA, numa decisão inexplicável.
Nos quartos-de-final, na sexta-feira, em Inglewood, pela 12 horas locais (20 horas em Lisboa), a Bélgica defronta a Espanha, campeã mundial em 2010, que eliminou Portugal (1-0).
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Mundial2026: Bélgica venceu Estados Unidos e a ‘batota’ Balogun
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