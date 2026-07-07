NATO vai comprar aviões GlobalEye à Saab num negócio de 4,5 mil milhões de dólares

A NATO vai comprar até 10 aviões GlobalEye da SAAB garantindo a vigilância e controlo aéreo, num negócio que poderá implicar um investimento na ordem dos 4,5 mil milhões de dólares. Até aqui, eram os americanos AWACS [Airborne Warning and Control System] da Boeing, a chegar ao fim da sua vida útil, a vigiar os céus.

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“Hoje, vários aliados anunciam a aquisição conjunta de até 10 aeronaves GlobalEye da SAAB. Isso irá garantir que a capacidade de vigilância e alerta antecipado, de propriedade e operação da NATO, permaneça robusta e confiável nas próximas décadas”, anunciou Mark Rutte, secretário-geral da NATO, durante o Fórum Industrial de Defesa, a decorrer no âmbito da cimeira da Aliança Atlântica, em Ancara.

“Diversos aliados lançam hoje um projeto multinacional de cooperação para a aquisição e implementação de capacidades adicionais de alerta antecipado aéreo — como o GlobalEye — para responder às suas necessidades nacionais”, referiu ainda o secretário-geral da NATO.

O GlobalEye permite fazer vigilância simultânea nos domínios aéreo, marítimo e terrestre a partir de uma única plataforma, permitindo detetar, monitorizar e identificar ameaças complexas, incluindo enxames de drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro, descreve.

“Assim como o seu antecessor, o GlobalEye é um programa transatlântico, desenvolvido por indústrias europeias e canadianas, com contribuições essenciais de indústrias dos EUA. É uma verdadeira história de sucesso, mais uma vez, ‘Made in NATO'”, realça Rutte.

Ulf Kristersson, primeiro-ministro sueco, adiantou que França e Canadá juntaram-se ao projeto. “E, a partir de 2027, irão vê-los a operar também a partir de bases aéreas suecas, em benefício da Aliança”, disse.

O negócio poderá implicar um investimento na ordem dos 4,5 mil milhões de dólares. Tecnicamente, a NATO está agora a entrar em negociações com a empresa sueca, mas o valor da operação foi avançado pelo CEO da Saab, Micael Johansson, tendo referido aos jornalistas que a companhia tem capacidade para avançar com entregas em 2030, se um acordo for assinado em breve, noticia a Reuters.

O valor final de cada aeronave ainda não está fechado, mas deverá oscilar entre os 400 e os 450 milhões de dólares, referiu o CEO da Saab.