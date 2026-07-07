NATO vai investir 40 mil milhões em capacidade anti-drone

A NATO vai investir 40 mil milhões de dólares em capacidades anti-drone nos próximos cinco anos, anunciou Mark Rutte, secretário-geral da Aliança Atlântica, durante o Fórum Industrial que decorre em simultâneo com a cimeira de Ancara, que arranca esta terça-feira na Turquia.

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Através da “Drone Edge initiative”, os aliados estão a investir mais de 40 mil milhões de dólares em capacidades de defesa contra drones nos próximos cinco anos. “E, como essas capacidades exigem pessoal qualificado para operá-las, também estão a comprometer-se a treinar cinco vezes mais operadores de drones nas suas forças armadas até ao final de 2027”, referiu Rutte.

A NATO irá apoiar os aliados de “diversas maneiras” para que cumpram os seus compromissos. “Começamos por lançar um marketplace de soluções de defesa anti-drone O objetivo é ajudar a adquirir capacidades de combate a drones em larga escala e com rapidez”, adianta o secretário-geral da Aliança Atlântica.

“A NSPA [a agência de procurement da NATO] também está a atuar para garantir a existência de contratos — avaliados em centenas de milhões de euros — destinados à aquisição de drones de vigilância para os aliados. Além disso, a NATO está a ampliar as suas capacidades de treino com drones, inclusive por meio de um projeto denominado ‘NATO Flight Training Europe'”, adianta o responsável.

Finlândia, França e Suécia juntaram-se a este projeto, elevando para 20 o número de países aliados, com 16 centros de formação em oito países.

“Juntos, estamos a construir uma aliança preparada para o uso de drones. Estamos a aproveitar as mais recentes tecnologias inovadoras, a investir nas nossas indústrias de defesa transatlânticas e a aprender lições do mundo real a partir do campo de batalha na Ucrânia”, sintetiza.