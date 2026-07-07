Países europeus e Canadá aumentam investimento militar este ano em 11%

Os gastos estritamente militares dos países europeus e do Canadá na NATO vão aumentar este ano, embora a um ritmo mais lento do que em 2025, anunciou esta terça-feira a Aliança Atlântica.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Segundo a estimativa da NATO, os aliados europeus e o Canadá irão gastar 634 mil milhões de dólares (cerca de 555 mil milhões de euros, ao câmbio atual) em 2026, comparado com 571 mil milhões (aproximadamente 500 mil milhões de euros) em 2025, um aumento de 11%.

Em 2025, os gastos militares aumentaram quase 20%. A NATO publicou esta terça-feira estes números, no primeiro dia da cimeira da organização em Ancara, Turquia.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou durante a tarde a Ancara, denunciando mais uma vez a diferença entre os gastos militares norte-americanos e os dos seus aliados europeus e canadianos.

No ano passado, os 32 países da Aliança comprometeram-se a gastar pelo menos 5% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em despesas de defesa até 2035, incluindo 3,5% em despesas militares no sentido estrito.

Este ano, os aliados europeus e o Canadá atingiram 2,53%, ligeiramente acima dos 2,31% em 2025, mas a ritmos muito diferentes.

Até 2026, cinco países já atingiram 5% dos gastos em segurança: Polónia, Lituânia, Letónia, Estónia e Grécia. No ano passado houve apenas três – Polónia, Lituânia e Letónia.

Este ano, França gastou 2,22% do seu PIB em despesas militares no sentido estrito, comparado com 2,04% no ano passado. Os Estados Unidos vão atingir 3,17% este ano, o mesmo nível do ano anterior.

Os países da NATO comprometeram-se, em 2014, a atingir 2% até 2024. Todos atingiram essa percentagem no ano passado, exceto a Eslovénia, que ficará abaixo desta percentagem, segundo estimativas da NATO, com 1,62%.