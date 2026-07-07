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Portugal Sou Eu quer aproximar-se da Geração Z com campanha “Um dos Nossos”

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A estratégia de comunicação assenta meios digitais, através das plataformas do programa Portugal Sou Eu e das redes sociais dos empreendedores participantes e das respetivas marcas.

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O programa Portugal Sou Eu prepara-se para lançar a campanha “Um dos Nossos” no segundo semestre de 2026 (data prevista). A nova ação de comunicação é dirigida à Geração Z, com o objetivo de reforçar a ligação das novas gerações à produção nacional e incentivar a valorização dos produtos e serviços de origem portuguesa. A campanha decorrerá até ao final do ano, com o desenvolvimento criativo a cargo da agência Taylor.

Alinhada com a campanha de notoriedade “Mostra que és dos nossos”, esta nova campanha “procura demonstrar que investir, produzir e escolher produtos e serviços nacionais representa não apenas uma opção com impacto económico positivo, mas também um fator de diferenciação, inovação e relevância cultural”, argumenta o Portugal Sou Eu, em comunicado.

O conceito criativo assenta na valorização de uma nova geração de empreendedores portugueses que incorporam produtos e serviços de origem nacional nos seus negócios. “Estes jovens empresários assumem-se como embaixadores dos valores do Portugal Sou Eu, mostrando que a aposta na produção nacional pode ser um motor de crescimento e uma resposta às expectativas das novas gerações”, considera a entidade.

A estratégia de comunicação está assente em meios digitais, através das plataformas do programa Portugal Sou Eu e das redes sociais dos empreendedores e das respetivas marcas.

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