Portuguesa Bizay levanta 48,75 milhões para acelerar nos EUA

A Bizay, plataforma tecnológica que opera um catálogo de produtos customizados, fechou uma ronda de investimento 48,75 milhões de euros para acelerar nos Estados Unidos. A empresa, que em Portugal opera com a marca www.360imprimir.pt, atingiu os 100 milhões de euros de faturação.

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“Dissemos publicamente que íamos chegar aos 100 milhões de euros. Estamos a cumprir – e, pela primeira vez, com lucro. Isto prova que construímos uma plataforma que escala com disciplina económica. É essa solidez que nos permite agora dar o passo seguinte: consolidar o mercado global da customização e acelerar nos Estados Unidos, a partir de Portugal,” afirma Sérgio Vieira, CEO e cofundador da Bizay, citado em comunicado.

Liderada pela Índico Capital Partners, com a participação da Lince Capital, Cedrus e Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR), gerido pelo Banco Português de Fomento (BPF), com esta ronda série D a empresa pretende “acelerar a operação nos Estados Unidos”, consolidar um mercado fragmentado, avaliado em cerca de 800 mil milhões de euros, bem como “construir a infraestrutura de IA para a indústria dos produtos customizados – do catálogo à produção e ao apoio ao cliente – reforçando a vantagem de custo e velocidade da plataforma”.

“Ao longo dos anos, a Bizay soube evoluir de um modelo de e-commerce ágil para se transformar numa verdadeira infraestrutura tecnológica de customização massificada que serve centenas de milhares de clientes internacionalmente”, diz Stephan de Morais.

“A captação deste novo investimento marca uma transição crucial na estratégia da empresa. Na Índico, sempre acreditámos no forte potencial de escala da Bizay, e este capital dá-lhes agora o balanço e a robustez financeira necessários não só para acelerar o seu forte crescimento orgânico, mas também para liderar a consolidação do setor através de aquisições estratégicas em vários países”, acrescenta o presidente da Índico Capital Partners, citado em comunicado.

Dissemos publicamente que íamos chegar aos 100 milhões de euros. Estamos a cumprir — e, pela primeira vez, com lucro. Isto prova que construímos uma plataforma que escala com disciplina económica. É essa solidez que nos permite agora dar o passo seguinte: consolidar o mercado global da customização e acelerar nos Estados Unidos, a partir de Portugal. Sérgio Vieira CEO e cofundador da Bizay

Com esta ronda, o Banco Português de Fomento volta a investir na empresa de Torres Vedras. “Depois de termos apoiado a Empresa em 2019, através do Fundo 200M, voltamos agora a reforçar esse compromisso, participando nesta ronda de investimento através do programa Deal-by-Deal, no âmbito do Fundo de Capitalização e Resiliência. É muito gratificante ver a BIZAY afirmar-se hoje como uma empresa em forte crescimento e expansão internacional demonstrando como instrumentos de capital público, quando investidos lado a lado com investidores privados, podem ser determinantes para transformar empresas portuguesas em líderes globais a partir de Portugal”, diz Teresa Fiúza, chief investment officer do Banco Português de Fomento, citada em comunicado.

A Lince Capital também voltou a reforçar. “O reforço da nossa participação traduz a convicção de que a empresa reúne as condições para entrar numa nova fase de criação de valor, sustentada pelo crescimento internacional e por uma abordagem seletiva a oportunidades de expansão que reforcem a sua liderança”, diz Vasco Pereira Coutinho, CEO da Lince Capital, citado no mesmo comunicado.

Fundada em 2014 por Sérgio Vieira, José Salgado e Jorge Correia e sediada em Torres Vedras, a Bizay serve PME em mais de 50 países. Em dezembro de 2023, a companhia levantou uma ronda de 18 milhões, elevando para 72 milhões o capital levantado até aí pela empresa especializada em produtos customizados, como merchandising, embalagens, vestuário ou qualquer outro produto, permitindo através da sua tecnologia, segundo a empresa, mais de 50% de poupança de custos aos clientes.