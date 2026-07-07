Empreendedorismo

Portuguesa Bizay levanta 48,75 milhões para acelerar nos EUA

A empresa, que em Portugal opera com a marca www.360imprimir.pt, atingiu os 100 milhões de euros de faturação. Indico Capital Partners liderou ronda série D.

A Bizay, plataforma tecnológica que opera um catálogo de produtos customizados, fechou uma ronda de investimento 48,75 milhões de euros para acelerar nos Estados Unidos. A empresa, que em Portugal opera com a marca www.360imprimir.pt, atingiu os 100 milhões de euros de faturação.

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“Dissemos publicamente que íamos chegar aos 100 milhões de euros. Estamos a cumprir – e, pela primeira vez, com lucro. Isto prova que construímos uma plataforma que escala com disciplina económica. É essa solidez que nos permite agora dar o passo seguinte: consolidar o mercado global da customização e acelerar nos Estados Unidos, a partir de Portugal,” afirma Sérgio Vieira, CEO e cofundador da Bizay, citado em comunicado.

Liderada pela Índico Capital Partners, com a participação da Lince Capital, Cedrus e Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR), gerido pelo Banco Português de Fomento (BPF), com esta ronda série D a empresa pretende “acelerar a operação nos Estados Unidos”, consolidar um mercado fragmentado, avaliado em cerca de 800 mil milhões de euros, bem como “construir a infraestrutura de IA para a indústria dos produtos customizados – do catálogo à produção e ao apoio ao cliente – reforçando a vantagem de custo e velocidade da plataforma”.

“Ao longo dos anos, a Bizay soube evoluir de um modelo de e-commerce ágil para se transformar numa verdadeira infraestrutura tecnológica de customização massificada que serve centenas de milhares de clientes internacionalmente”, diz Stephan de Morais.

A captação deste novo investimento marca uma transição crucial na estratégia da empresa. Na Índico, sempre acreditámos no forte potencial de escala da Bizay, e este capital dá-lhes agora o balanço e a robustez financeira necessários não só para acelerar o seu forte crescimento orgânico, mas também para liderar a consolidação do setor através de aquisições estratégicas em vários países”, acrescenta o presidente da Índico Capital Partners, citado em comunicado.

Dissemos publicamente que íamos chegar aos 100 milhões de euros. Estamos a cumprir — e, pela primeira vez, com lucro. Isto prova que construímos uma plataforma que escala com disciplina económica. É essa solidez que nos permite agora dar o passo seguinte: consolidar o mercado global da customização e acelerar nos Estados Unidos, a partir de Portugal.

Sérgio Vieira

CEO e cofundador da Bizay

Com esta ronda, o Banco Português de Fomento volta a investir na empresa de Torres Vedras. “Depois de termos apoiado a Empresa em 2019, através do Fundo 200M, voltamos agora a reforçar esse compromisso, participando nesta ronda de investimento através do programa Deal-by-Deal, no âmbito do Fundo de Capitalização e Resiliência. É muito gratificante ver a BIZAY afirmar-se hoje como uma empresa em forte crescimento e expansão internacional demonstrando como instrumentos de capital público, quando investidos lado a lado com investidores privados, podem ser determinantes para transformar empresas portuguesas em líderes globais a partir de Portugal”, diz Teresa Fiúza, chief investment officer do Banco Português de Fomento, citada em comunicado.

A Lince Capital também voltou a reforçar. “O reforço da nossa participação traduz a convicção de que a empresa reúne as condições para entrar numa nova fase de criação de valor, sustentada pelo crescimento internacional e por uma abordagem seletiva a oportunidades de expansão que reforcem a sua liderança”, diz Vasco Pereira Coutinho, CEO da Lince Capital, citado no mesmo comunicado.

Fundada em 2014 por Sérgio Vieira, José Salgado e Jorge Correia e sediada em Torres Vedras, a Bizay serve PME em mais de 50 países. Em dezembro de 2023, a companhia levantou uma ronda de 18 milhões, elevando para 72 milhões o capital levantado até aí pela empresa especializada em produtos customizados, como merchandising, embalagens, vestuário ou qualquer outro produto, permitindo através da sua tecnologia, segundo a empresa, mais de 50% de poupança de custos aos clientes.

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