Príncipe Harry e Elton John perdem processo contra jornal Daily Mail

"Os queixosos não conseguiram provar as alegações de recolha ilegal de informações que tinham formulado", decidiu o Tribunal Superior de Londres.

O príncipe Harry, que se encontra atualmente de visita ao Reino Unido, e o músico Elton John perderam o processo judicial contra o jornal britânico Daily Mail por violação da privacidade, foi anunciado esta terça-feira.

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“Os queixosos não conseguiram provar as alegações de recolha ilegal de informações que tinham formulado“, decidiu o Tribunal Superior de Londres.

Este processo opunha o filho mais novo do rei Carlos III e outras celebridades, entre as quais o pianista e cantor-compositor Elton John e a atriz Elizabeth Hurley, ao grupo Associated Newspapers Limited (ANL), empresa proprietária dos jornais Daily Mail e do Mail on Sunday.

Durante o julgamento, que durou mais de dois meses, estas personalidades acusaram os jornais de terem intercetado mensagens de voz, escutado conversas telefónicas e até recorrido a detetives privados, para publicarem mais de 50 artigos entre 1993 e 2018.

O acórdão representa “uma vitória esmagadora para o Daily Mail e os seus jornalistas, bem como para a liberdade de imprensa em geral”, congratulou-se o grupo ANL em comunicado. “É uma magnífica reabilitação do jornalismo do Daily Mail”, acrescentou.

Este era o último processo movido por Harry, que há vários anos conduz uma cruzada judicial contra a poderosa imprensa sensacionalista britânica. Harry, que vive na Califórnia com a mulher Meghan e os dois filhos do casal, responsabiliza os fotógrafos ‘paparazzi’ pela morte da mãe, Diana, em 1997, em Paris.

Ao depor no Tribunal Superior, em janeiro, à beira das lágrimas, acusou os tabloides de terem tornado a vida de Meghan “absolutamente infernal”. O grupo de comunicação social, por seu lado, assegurou que os seus jornalistas tinham agido dentro da lei e tinham-se baseado em fontes legítimas para escrever os artigos.

Na batalha contra as práticas da imprensa sensacionalista, Harry conseguiu, em dezembro de 2023, a condenação do tabloide Daily Mirror, e, em janeiro de 2025, chegou a um acordo financeiro, por um montante não revelado, com o proprietário do The Sun.

A decisão do Supremo Tribunal surgiu na véspera da chegada do príncipe Harry ao Reino Unido para uma visita de vários dias, no âmbito dos preparativos para os ‘Invictus Games’ 2027, um evento desportivo que criou para antigos militares feridos.

O duque de Sussex, o seu título oficial, devia viajar acompanhado por Meghan e pelos filhos Archie, de 07 anos, e Lilibet, de 05 anos, pela primeira vez desde 2022. Mas, no fim de semana passado, foi noticiado que Meghan e crianças não vão acompanhar o filho do rei, cuja relação com a restante família real se complicou na sequência da publicação de uma biografia crítica da madrasta Camila e do irmão William.