PSD quase duplica lucro em 2025. PS e BE são os únicos partidos com prejuízo

O PSD teve em 2025 as melhores contas entre os partidos com representação parlamentar, tendo praticamente duplicado os lucros face ao ano anterior: de quase 1,3 milhões de euros em 2024, passou para 2,4 milhões de euros no ano passado. Segundo avança o Público (acesso condicionado), que cita as contas anuais divulgadas pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) — organismo que funciona junto do Tribunal Constitucional e que fiscaliza as contas dos partidos –, este salto deve-se, sobretudo, a um aumento do valor recebido em subvenções estatais.

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O Chega, que em 2024 tinha registado o maior lucro, desceu para a segunda posição, com um resultado líquido de 1,36 milhões de euros (menos 168 mil euros face ao ano anterior). O Livre destacou-se com o maior aumento percentual comparativamente a 2024, ao passar de 57,8 mil para 265,9 mil euros, pelo que mais do que quadruplicou o lucro alcançado. Também a Iniciativa Liberal melhorou o resultado, ainda que de forma mais modesta, aumentando o lucro de 20,4 mil para 23,6 mil euros. O PCP e o CDS tiveram uma redução dos lucros e o PAN registou um resultado praticamente inalterado face ao ano anterior.

Por sua vez, o PS e o Bloco de Esquerda (BE) foram as únicas forças políticas a registar prejuízos. Embora tenham conseguido reduzir as perdas em perto de 300 mil euros, a quebra na subvenção estatal recebida pelos socialistas ditou o resultado negativo. Quanto ao partido liderado por José Manuel Pureza, teve um prejuízo de 169,7 mil euros em 2025, ano em que viu a sua representação parlamentar reduzir-se de cinco deputados para um, que compara com um lucro de 122,2 mil euros em 2024. As contas do Juntos Pelo Povo (JPP) referentes a 2025, que em 2024 tinha registado um lucro de 16,8 mil euros, continuam por entregar, mas o partido garante que “serão entregues em breve”.