Quase 800 profissionais da PwC celebram a segunda graduação do programa de talentos da PwC Work Academy

A PwC realizou a cerimónia de graduação da segunda turma da PwC Work Academy, um projeto pioneiro na Europa que acredita a formação e experiência profissional dos seus colaboradores com um diploma universitário. Quase 800 profissionais da PwC graduaram-se no Estádio Air Metropolitano de Riade, em Madrid, após completarem esta fase de formação.

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O evento contou com a presença de Gonzalo Sánchez, presidente da PwC Espanha; Luis de Guindos, antigo vice-presidente do Banco Central Europeu e padrinho da promoção; Marc Borggreven, líder global de Capital Humano na PwC, e Rosa María Pascual Serrats, secretária-geral da CEU Cardenal Herrera University. Gonzalo Sánchez, presidente da PwC Espanha, felicitou os diplomados pelo seu esforço e compromisso.

“Celebramos o reconhecimento de quase 800 profissionais que, em linha com os nossos valores de esforço, sacrifício e desenvolvimento contínuo, decidiram continuar a formar-se enquanto desenvolvem o seu trabalho. É, portanto, uma conquista pessoal e um sinal do que somos enquanto Empresa: uma organização que acredita numa aprendizagem permanente e constante, na capacidade de sair da zona de conforto para aprender e que o esforço é sempre recompensado”, disse Gonzalo Sánchez.

Sublinhou ainda que, num contexto marcado pela geopolítica, pela transformação tecnológica acelerada pela IA e pela necessidade de maior competitividade para as empresas, “o conhecimento técnico é necessário, mas não suficiente”. “Precisamos de profissionais com critérios, capazes de interpretar o contexto e tomar decisões. Esse é o papel da PwC: não só fornecer conhecimento, mas também fornecer julgamento independente, opinião formada e uma visão que ajude os nossos clientes a enfrentar decisões-chave. A tecnologia continuará a transformar o nosso trabalho, mas há algo insubstituível: julgamento, bom senso e pessoas. Esse é o verdadeiro valor de um profissional”, acrescentou.

Na mesma linha, sublinhou que “num mundo onde a tecnologia parece ser o centro das atenções de todas as organizações, na PwC continuamos a colocar as pessoas e os valores no centro de tudo o que fazemos. Queremos ser uma referência no uso da tecnologia como facilitador da transformação, continuando a investir no que nos torna ‘grandes’, nos nossos valores baseados na qualidade, rigor, critérios profissionais; e as nossas raízes, as pessoas que compõem quem somos.”

Luis de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu entre 2018 e 2026 e padrinho da segunda turma de finalistas, destacou o valor da PwC Work Academy e recordou que “o compromisso com a formação sempre foi uma marca da PwC”. “Numa altura em que a IA e a tecnologia podem transformar a forma como trabalhamos, é essencial lembrar algo essencial: a diferença não será feita pela tecnologia, mas pelas pessoas com o seu talento, a sua preparação e a sua capacidade de adaptação”, comentou.

Num discurso focado nos desafios da Europa no atual novo quadro geoeconómico, apontou três grandes desafios para a UE: a modificação da relação tradicional atlântica entre os EUA e a Europa, a crescente concorrência da China e a fragmentação política interna dos Estados. Neste contexto, argumentou que “a única alternativa para a Europa é aumentar a sua autonomia” e apontou algumas das medidas necessárias para tal: o aumento dos gastos com defesa, a necessidade de melhorar a governação institucional, a conclusão do mercado interno e da união bancária, a necessidade de avançar na união fiscal e de enfrentar o desafio demográfico europeu. Por fim, dirigiu-se aos diplomados para transmitir uma mensagem de confiança: “Estou convencido de que vocês, com a vossa formação, tornarão a Europa um lugar melhor. Não se deixe levar pelo pessimismo institucional. A Europa é o continente principal sob muitos pontos de vista, e pode desempenhar um papel muito importante aí.”

FORMAÇÃO TÉCNICA E PRÁTICA

A PwC Work Academy é um programa pioneiro de formação na Europa, lançado pela PwC Espanha em colaboração com a CEU Cardenal Herrera University, que permite a acreditação da experiência profissional e formação dos seus colaboradores com um grau universitário. A iniciativa reconhece a aprendizagem adquirida durante os primeiros anos da carreira da empresa, combinando formação técnica, desenvolvimento de competências e experiência prática em projetos com clientes.

Após dois anos de trabalho e formação, os profissionais obtêm o Diploma de Especialista Universitário na sua área de especialização e, após completar quatro anos de itinerário, podem aceder ao grau de Mestre. A certificação baseia-se em créditos universitários e nas horas dedicadas à formação, bem como no desempenho profissional em projetos reais.

Os colaboradores que iniciam as suas carreiras profissionais na PwC Espanha têm a oportunidade de reforçar as suas competências para exercer competitivamente nas principais especialidades da Firma: auditoria, consultoria, consultoria fiscal e jurídica, e transações. Para além de obter uma acreditação universitária certificada por uma instituição educativa prestigiada, as competências adquiridas são reconhecidas através de microcredenciais através da tecnologia Open Badges.

O percurso da Academia de Trabalho da PwC foi concebido para reconhecer progressivamente a aprendizagem profissional dos colaboradores da PwC. A Firma prevê que quase 4.500 profissionais obtenham um grau universitário através deste programa, o que reforça a ligação entre negócios e universidade e coloca a aprendizagem contínua como uma alavanca-chave para o desenvolvimento de talento.

Os profissionais da PwC obtiveram o diploma universitário numa destas 17 especialidades diferentes: Auditoria de fundos públicos; Auditoria digital; auditoria financeira e não financeira; Conformidade e regulamentação no setor dos seguros; Conformidade e regulação do setor bancário; função financeira; Mercados de capitais; Governação, riscos, sustentabilidade e conformidade; Consultoria estratégica; Consultoria em cibersegurança, governação de dados e risco tecnológico; consultoria empresarial; Aconselhamento sobre estratégia e reporte da função fiscal; Consultoria de Recursos Humanos; Aconselhamento fiscal corporativo; Aconselhamento jurídico corporativo; Aconselhamento sobre transações financeiras e aconselhamento sobre serviços forenses.