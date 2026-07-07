Saco solidário “Pa-tudo” do Lidl vai apoiar 54 associações de animais

A atriz e apresentadora Cláudia Vieira associa-se como embaixadora da iniciativa e de outros temas de responsabilidade social corporativa do Lidl Portugal, na sua primeira iniciativa com a marca.

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O Lidl Portugal lançou o saco solidário “Pa-tudo” como reforço do seu compromisso com a causa animal. Metade do valor da sua venda — 50 cêntimos de um euro — vai apoiar 54 associações locais de proteção animal — três por cada distrito. O saco é fabricado a partir de resíduos plásticos recolhidos junto às linhas de costa, explica a marca, em comunicado.

Para dar voz a esta missão e amplificar o alerta para a causa animal, a atriz e apresentadora Cláudia Vieira associa-se como embaixadora da iniciativa e de outros temas de responsabilidade social corporativa da empresa, na sua primeira iniciativa com a marca.

O lançamento desta iniciativa coincide com o início do verão, o período do ano historicamente mais crítico no que toca ao abandono de animais de companhia no país. Os dados das autoridades (GNR e PSP) relativos aos anos de 2024 e 2025 confirmam que os meses de verão, com especial destaque para o mês de agosto, registam os picos mais elevados de crimes de abandono, motivados muitas vezes pelas férias das famílias.

O primeiro Censo Nacional de Animais Errantes revelou a existência de quase um milhão de animais a viver nas ruas de Portugal continental. Estima-se que, em média, sejam abandonados 115 animais por dia no país — o que representa cerca de 30.000 a 40.000 animais por ano.

“O combate ao abandono animal exige uma resposta coletiva, firme e contínua. Com o lançamento do saco ‘Pa-tudo’, queremos ir mais longe e envolver a nossa comunidade numa ajuda que é simultaneamente local e nacional, chegando a três associações em cada distrito do país. Estamos muito orgulhosos por contar com a parceria destas instituições e com o entusiasmo da Cláudia Vieira nesta missão, que não passa apenas por apoiar os animais recolhidos, mas também por proteger as famílias mais vulneráveis para evitar que o abandono chegue sequer a acontecer”, explica Vanessa Romeu, head of corporate affairs do Lidl Portugal, citada em comunicado.

A marca explica que o lançamento do saco ‘Pa-tudo’ “não é uma ação isolada”, tendo o Lidl Portugal já doado mais de 80 toneladas de alimentação animal e na distribuição de 50 mil refeições a animais de famílias carenciadas.