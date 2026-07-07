Síria e França restabelecem relações diplomáticas ao nível de embaixadores

O Presidente da Síria, Ahmad al-Sharaa, anunciou esta terça-feira ter acordado com o Presidente francês, Emmanuel Macron, restabelecer as relações diplomáticas entre os países ao nível de embaixadores, depois de mais duma década de rutura. Al-Sharaa disse que o entendimento prevê a normalização plena das relações diplomáticas entre Damasco e Paris.

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A embaixada francesa na capital síria foi encerrada em 2012, um ano após o início da guerra civil. Depois da queda do ex-presidente Bashar al-Assad e da chegada de Al-Sharaa ao poder, no final de 2024, a França nomeou um encarregado de negócios, mas manteve a embaixada oficialmente encerrada.

Durante uma conferência de imprensa conjunta, Macron afirmou que as duas explosões ocorridas em Damasco durante a sua visita oficial não devem desestabilizar o processo de aproximação entre os dois países.

“Temos de estar ao lado das pessoas que ficaram feridas e continuar a ser intransigentes em matéria de segurança, mas não nos podemos deixar desestabilizar quanto à importância do caminho que estamos a seguir. Vamos continuar a avançar”, declarou o chefe de Estado francês.

Por seu lado, Al-Sharaa elogiou a decisão de Macron de manter o programa da visita apesar dos atentados, agradecendo “a coragem” demonstrada pelo Presidente francês.