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Sonae Sierra compra nove supermercados Mercadona a fundo israelita

  • ECO
  • 19:50

O braço imobiliário da Sonae soma, com esta operação, mais 15 mil metros quadrados de superfície na Catalunha, Aragão, Andaluzia, Astúrias, Navarra e Extremadura.

A Sonae Sierra adquiriu uma carteira de nove supermercados Mercadona, em Espanha, ao fundo israelita MDSR. Com esta operação, realizada através do Hahn Sierra Food Retail Fund, o braço imobiliário da Sonae soma mais 15 mil metros quadrados de superfície na Catalunha, Aragão, Andaluzia, Astúrias, Navarra e Extremadura.

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Os nove ativos, arrendados a longo prazo à empresa de distribuição espanhola, oferecem uma “exposição diversificada tanto por geografias como por áreas de influência comercial”, segundo nota da Savills, a consultora imobiliária que assessorou a operação. O valor da operação não foi avançado, mas o fundo israelita tinha comprado 27 centros à própria Mercadona em 2021, numa operação avaliada em 100 milhões de euros.

Também a EY assessorou, legalmente, a Sonae Sierra, enquanto a Eversheeds Sutherland apoiou o vendedor. A Savills sublinhou o “crescente apetite” pelo investimento em centros comerciais, com os supermercados, em particular, a “serem dos produtos mais procurados pelo investidor institucional” pela “capacidade de oferecer estabilidade mesmo em situações de incerteza económica”.

Em maio deste ano a Sonae Sierra aliou-se ao alemão Hahn Gruppe para criar um fundo de investimento imobiliário com um volume alvo de 600 milhões de euros e focado no retalho alimentar do sul da Europa. As primeiras cinco aquisições em Portugal e Espanha custaram 70 milhões, entre os quais dois supermercados Continente Bom Dia localizados na Marinha Grande e na Benedita.

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