Finanças Pessoais

Taxas do crédito da casa descem a três e seis meses

  • Lusa
  • 12:00

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, subiram a 12 meses, mas recuaram nos prazos de três e seis meses.

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, desceram a três e seis meses e subiram no prazo a 12 meses.

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  • A taxa Euribor a seis meses desceu para 2,542%, menos 0,005 pontos do que na véspera.
  • No mesmo sentido, a três meses a taxa recuou 0,008 pontos, para 2,313%.
  • no prazo a 12 meses, a taxa Euribor avançou para 2,695%, mais 0,002 pontos que na sessão anterior.

Em 11 de junho, como antecipado pelo mercado, o BCE decidiu na reunião de política monetária subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.

Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como também tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.

Em junho, a média mensal da Euribor subiu a três e a seis meses, tendo recuado a 12 meses.

A seis meses, a média subiu 0,060 pontos, para 2,596%, a três meses avançou 0,113 pontos, para 2,339%, enquanto a 12 meses recuou 0,006 pontos, para 2,798%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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