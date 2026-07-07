Trump diz que Meloni é “boa pessoa” mas crítica falta de apoio com o Irão

Donald Trump diz que Giorgia Meloni é “uma boa pessoa” mas criticou a primeira-minista italiana por não ter prestado apoio no conflito com o Irão, em mais um episódio de tensão entre os dois países aliados.

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Em Ancara, para participar na cimeira NATO, o presidente dos EUA disse que sua relação com Meloni “ficou um pouco má porque ela se recusou em ajudar” os EUA no conflito com o Irão. “Ela recusou envolver-se e isso desgastou um pouco a minha relação com ela. Mas eu gosto dela. Acho que é uma boa pessoa, na verdade. Penso que cometeu um erro”, afirmou o presidente dos EUA aos jornalistas, citado pela Reuters.

Itália negou permissão a aviões militares a caminho do Médio Oriente de usar a base aérea de Sigonella, na Sicília, dado que os EUA não tinham pedido autorização prévia. A relação entre os países aliados também não melhorou depois de Meloni ter criticado Trump pelas críticas ao Papa que condenou a guerra com o Irão.

Em vésperas da cimeira em Ancara, Trump voltou à rede Truth Social para visar a primeira-ministra, com uma publicação a pedir uma “ordem de restrição”, provocação à qual Meloni não quis reagir, ao contrário de quando recorreu a um vídeo para reagir às afirmações de Trump de que teria “implorado” que tirassem uma fotografia juntos durante a cimeira dos G7, em França.

“Trump fala por si mesmo. Temos um presidente dos EUA que adora provocar, especialmente nas redes sociais. Decidimos parar de responder a esses comentários”, reagiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, ao jornal italiano La Stampa, na terça-feira.