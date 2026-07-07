Trump levanta sanções à Turquia e considera venda de caças F-35

Donald Trump anunciou que Washington vai levantar as sanções impostas à Turquia em 2020 admitindo a possibilidade de vender caças norte-americanos F-35 ao aliado da NATO, mesmo após Netanyahu ter apelado aos EUA que não autorizem a venda dos caças à Turquia.

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As sanções norte-americanas foram impostas em 2020 depois de a Turquia adquirir o sistema S-400 à Rússia. Na altura, Washington sancionou uma das principais empresas da indústria de defesa turca e excluiu Ancara do programa de desenvolvimento do F-35, no qual o país participava também como parceiro industrial.

“Vamos retirar as sanções“, afirmou Trump aos jornalistas antes do encontro com Erdogan, à margem da cimeira da NATO, em Ancara, na Turquia, citado pela Reuters. O republicano acrescentou que o secretário de Estado e o secretário do Tesouro norte-americanos estão a trabalhar no processo.

O presidente dos Estados Unidos mostrou-se igualmente favorável à eventual venda dos caças F-35 à Turquia, apesar de reconhecer implicitamente que subsistem obstáculos legais.

“A Turquia tem sido, em muitos aspetos, muito mais leal do que outros países que pensávamos que seriam leais. É um excelente avião, o melhor da atualidade, e é certamente algo que iremos considerar”, referiu Trump, citado pela agência de notícias.

Contudo, a legislação norte-americana aprovada pelo Congresso proíbe a venda de F-35 à Turquia enquanto Ancara mantiver operacional o sistema S-400, por considerar que este representa um risco para a segurança da tecnologia militar dos Estados Unidos. Para regressar ao programa F-35, a Turquia terá de deixar de operar ou possuir o sistema de origem russa.

Antes do anúncio, fontes familiarizadas com o processo disseram à Reuters que Trump estava disposto a apoiar um eventual acordo para a venda dos caças. Entre as soluções em discussão está a transferência do sistema S-400 para um país terceiro, embora ainda não exista qualquer entendimento formal e permaneça a dúvida sobre se Moscovo aceitaria essa possibilidade, uma vez que os contratos de exportação de armamento russo incluem restrições quanto ao utilizador final.

A deslocação de Donald Trump à Turquia — no âmbito da cimeira da NATO — marca a primeira visita de um presidente norte-americano ao país em 11 anos.