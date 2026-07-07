Victoria escolhe AdvanceCare como nova gestora da rede de prestadores de saúde
A Victoria anunciou esta terça-feira uma nova parceria com a AdvanceCare para a gestão dos seus seguros de saúde, incluindo a rede de prestadores, a partir de 1 de janeiro de 2027.
A Victoria anunciou que, a partir de 1 de janeiro de 2027, a AdvanceCare vai ficar encarregue da gestão e da rede de prestadores dos seus seguros de saúde, substituindo o atual parceiro, a Future Healthcare. A mudança, comunicada esta terça-feira, insere-se na estratégia da seguradora para reforçar a área da saúde com uma experiência mais digital.
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Segundo comunicado, a decisão resultou de um processo de avaliação que teve em conta as “exigências da proteção em saúde, as necessidades atuais da organização e a evolução do mercado segurador”.
Na justificação da escolha, a seguradora destaca a convergência entre as duas organizações em pontos como a “abordagem centrada nas pessoas”, a “capacidade de inovação”, as “soluções digitais que simplificam a experiência de utilização” e uma “rede de prestadores reconhecida pela qualidade clínica e pelo acesso rápido” aos cuidados de saúde.
Francisco Campilho, presidente da Comissão Executiva da Victoria, afirma: “As parcerias devem evoluir em função das necessidades do mercado e da visão que temos para o futuro da companhia“, afirma.
Campilho acrescenta que a parceria com a AdvanceCare “representa mais um passo nesse percurso de evolução”.
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