5 coisas que vão marcar o dia

Da habitação aos mercados financeiros, passando pela economia global e pela defesa, esta quarta-feira será marcada pela divulgação de novos indicadores económicos, emissões de dívida, audições no Parlamento e pelo encerramento da cimeira da NATO. Conheça os cinco temas que vão marcar o dia.

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Quanto custa construir habitações novas?

Esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) vai dar a conhecer o índice de custos de construção de habitação nova, relativo a maio deste ano. Em abril, construir uma habitação nova era 5,9% mais caro do que um ano antes, um agravamento explicado em grande parte pela subida de 7,3% do custo da mão-de-obra.

IGCP regressa ao mercado

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realiza esta quarta-feira dois leilões de Obrigações do Tesouro, com maturidades em junho de 2036 e abril de 2042. O Estado pretende captar entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros, numa operação que permitirá avaliar o apetite dos investidores pela dívida portuguesa num contexto de incerteza sobre a trajetória das taxas de juro.

BdP e combustíveis sob escrutínio

O Parlamento ouve esta quarta-feira o ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e o atual governador, Álvaro Santos Pereira, sobre a nova sede da instituição, as alterações às regras de acesso ao crédito e a aquisição de ações. No mesmo dia, a Associação das Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes (EPCOL) apresenta um estudo sobre o funcionamento do Sistema Petrolífero Nacional, focado em irregularidades operacionais e regulatórias identificadas no setor.

FMI atualiza projeções para a economia mundial

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga esta quarta-feira a atualização de julho do World Economic Outlook, com novas projeções para o crescimento da economia global. Na atualização anterior, publicada em abril, a instituição reviu em alta a previsão de crescimento mundial para 3,1%, em 2026, 0,2 pontos percentuais abaixo do previsto em janeiro. Os investidores estarão atentos a eventuais revisões para as principais economias, num contexto marcado pela evolução das tensões geopolíticas, pelas perspetivas para as taxas de juro e pela resiliência da atividade económica.

Chega ao fim a Cimeira da NATO

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, participa esta quarta-feira no segundo e último dia da cimeira da NATO, em Ancara, na Turquia, acompanhado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Os líderes da Aliança Atlântica deverão centrar as discussões no reforço da defesa coletiva, no apoio à Ucrânia e no aumento do investimento militar dos Estados-membros, estando também prevista uma reunião entre os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky.