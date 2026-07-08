Cibersegurança

Accenture e Leonardo lideram transformação digital da NATO com contrato de 200 milhões de euros

  • Tiago Martins d'Oliveira
  • 12:27

A NATO vai investir 200 milhões de euros no programa Protected Business Network, entregues à Accenture e à Leonardo, para criar uma infraestrutura cloud segura a cerca de 29 mil utilizadores.

Da esquerda para a direita: Lorenzo Mariani, CEO da Leonardo, Dylan Browne, Diretor Geral da NCIA, e Olivier Girard, Líder da Indústria de Defesa da Accenture para a região EMEA, assinam acordo de cerca de 200 milhões de euros para acelerar infraestrutura digital da NATO, durante a cimeira da aliança em Anacara, na Turquia.

A NATO vai investir cerca de 200 milhões de euros para a Accenture a italiana Leonardo desenvolverem em conjunto o Protected Business Network (PBN, em português Rede Empresarial Protegida), programa que vai suportar a modernização da infraestrutura digital da Aliança Atlântica e criar uma base comum para operações classificadas em ambiente cloud.

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“Com este contrato, estamos a concretizar o compromisso da Aliança com a inovação, a transformação digital e o investimento coletivo no nosso futuro tecnológico. No âmbito da Protected Business Network, a NATO está a dar um passo fundamental para modernizar a sua infraestrutura digital e viabilizar uma empresa mais conectada e orientada por dados, garantindo que entreguemos recursos digitais com rapidez e em grande escala”, afirmou o diretor-geral da Agência de Comunicações e Informações da NATO (NCIA), Dylan Browne, citado em comunicado.

Segundo a aliança militar, o programa pretende substituir abordagens tradicionais e criar uma infraestrutura digital mais ágil, padronizada e resiliente, permitindo que decisores políticos e militares possam comunicar, coordenar operações ou aceder a dados críticos num ambiente cloud seguro e preparado para resistir a ataques externos.

O contrato tem uma duração de sete anos, entre 2026 e 2033 e exigirá um investimento global estimado de cerca de 200 milhões de euros.

“A ambição da NATO de se tornar uma Aliança digitalmente habilitada é um dos programas de transformação mais importantes do nosso tempo, e a reinvenção nessa escala exige um parceiro confiável disposto a assumir a responsabilidade pelos resultados. Juntamente com a Leonardo, estamos a trazer os recursos de nuvem e segurança necessários para ajudar a NCIA a construir uma infraestrutura digital resiliente, interoperável e preparada para o futuro, ao mesmo tempo que fortalecemos a capacidade da Aliança de operar e liderar”, disse Mauro Macchi, CEO da Accenture para a região EMEA, mencionado na nota de imprensa.

Ao abrigo do programa, a Accenture e a Leonardo serão responsáveis por desenhar, implementar e operar a plataforma central do PBN num ambiente multi-cloud disponibilizado pela NCIA, apoiando a adoção progressiva de serviços cloud seguros por cerca de 29 mil utilizadores em toda a Aliança.

“No atual cenário geopolítico, este projeto representa um marco significativo para impulsionar a prontidão operacional, a interoperabilidade e a continuidade das missões da NATO. Com o Protected Business Network Program, a Leonardo consolida a sua liderança em cibersegurança confiável para organizações de missão crítica”, vincou Lorenzo Mariani, CEO e diretor-geral da Leonardo, citado em comunicado da empresa italiana.

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