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Adega de Palmela lança campanha “Na Mesa, Combina Connosco”

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Ao longo dos próximos meses, a campanha ganhará expressão através de diferentes ações de comunicação e da promoção de várias referências do portefólio da Adega de Palmela.

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A Adega de Palmela lançou uma nova campanha de comunicação que pretende reforçar a notoriedade da marca e dar a conhecer a diversidade do seu portefólio.

“Na Mesa, Combina Connosco” é o mote de uma estratégia que procura assegurar um alinhamento consistente com a marca-mãe ao valorizar a identidade das diferentes gamas. Com esta abordagem, a marca pretende adaptar a sua comunicação aos vários perfis de consumidores e ocasiões de consumo.

Queremos criar uma plataforma de comunicação que traduz aquilo que a Adega de Palmela representa hoje: uma marca próxima das pessoas, com uma oferta diversificada e capaz de acompanhar diferentes momentos de consumo. ‘Na Mesa, Combina Connosco’ é um convite à partilha, mas também uma afirmação da nossa identidade cooperativa, da ligação aos nossos produtores e ao território que nos inspira há mais de 70 anos”, afirma Susana Madeiras, diretora comercial da Adega de Palmela, citada em comunicado.

Sobre o mote, a marca explica que este afirma “o vinho como um elemento natural do quotidiano, presente tanto nos momentos simples como nas ocasiões especiais. Porque acompanha refeições, celebra encontros, cria memórias e faz parte da identidade cultural e gastronómica da região”.

O conceito ‘connosco’ também estabelece “uma ligação direta entre os produtores que cultivam as vinhas, a comunidade que vive o território e os consumidores que escolhem os vinhos da Adega de Palmela”.

Ao longo dos próximos meses, a campanha ganhará expressão através de diferentes ações de comunicação e da promoção de várias referências do portefólio da Adega de Palmela. A próxima ativação terá como protagonista o Cá Calharás Rosé.

A campanha foi desenvolvida internamente com o apoio da criativa Joana Guita. Atualmente, está a ser comunicada nas redes sociais da Adega de Palmela e website.

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