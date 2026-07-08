Almada decreta situação de alerta devido a falhas na água. Saiba que medidas são tomadas

A Câmara Municipal de Almada decretou esta quarta-feira situação de alerta no município, na sequência das falhas no abastecimento de água que têm vindo a afetar o concelho. Em comunicado subscrito pelos SMAS de Almada e pela autarquia liderada por Inês de Medeiros, indica-se que são reforçadas as medidas já em curso para garantir o abastecimento à população e aos serviços essenciais, e enumeram-se os comportamentos que ficam proibidos:

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Rega de jardins públicos e privados, e de campos de golfe;

Lavagem de viaturas;

Enchimento de piscinas;

Utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares;

Funcionamento de fontes ornamentais, lagos artificiais e outros elementos de uso estético de água;

Lavagem de pavimentos exteriores, logradouros, paredes e telhados, com exceção de intervenções de conservação do edificado.

O Executivo de Inês de Medeiros irá ainda avaliar “a necessidade de adotar medidas adicionais de redução de consumos, incluindo a suspensão temporária de atividades ou equipamentos municipais particularmente consumidores de água, caso tal se revele necessário para acelerar a recuperação do sistema”.

Nos últimos dias, moradores de várias localidades do concelho têm relatado sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo sido ativado, na segunda-feira, o plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e criado um gabinete de crise.

O aumento do consumo é mesmo o ponto principal do comunicado enviado esta quarta-feira às redações pela autarquia liderada por Inês de Medeiros:

"A situação que o concelho enfrenta é excecional e resulta de um aumento muito significativo do consumo de água, que exerceu uma pressão sem precedentes sobre o sistema de abastecimento. Neste momento, é fundamental reduzir rapidamente os consumos para permitir a recuperação dos níveis de segurança dos reservatórios e garantir a continuidade do abastecimento.”

O Executivo de Inês de Medeiros apresenta dados para consubstanciar esta realidade do aumento do consumo e assegura que “o consumo médio em Almada ultrapassa os 300 litros por habitante/dia, enquanto a média nacional é de cerca de 180 litros por habitante/dia”

Apontando um acréscimo do consumo de água de 4,3% no cômputo geral do concelho até junho, a Câmara de Almada pormenoriza as freguesias mais gastadoras: Charneca da Caparica, +15,2%; Sobreda/Lazarim, +15%; Costa da Caparica +14,2%.

O tema já mereceu uma reação crítica da ministra do Ambiente e Energia. Na terça-feira, Maria da Graça Carvalho afirmou que “Almada é talvez o município com maiores perdas de água, tem muito acima da média, mais de 35%. Portanto, há uma necessidade de manutenção e de investimento que é importante fazer”.

“Se é necessário [fazer] obras de perdas de água, porque é que não foram feitas, porque tem havido financiamentos nos fundos europeus para perdas de água, como houve no Algarve, em que diminuíram drasticamente as perdas de água”, questionou a governante.