Azvi e Universidade de Sevilha criam uma cátedra para formar os engenheiros que irão liderar as infraestruturas do futuro

A Universidade de Sevilha e a Azvi criaram a Cátedra Azvi: Infraestruturas e Tecnologias da Construção, uma iniciativa que nasceu com o objetivo de fortalecer a ligação entre os campos académico e empresarial, promover a inovação aplicada e contribuir para a formação de profissionais que liderarão o futuro do setor das infraestruturas.

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O acordo, assinado pela reitora dos EUA, Carmen Vargas, e pelo diretor-geral da Azvi, José María Martínez Benavente, permitirá o desenvolvimento de projetos de investigação, programas de especialização e atividades de divulgação focadas em alguns dos principais desafios da engenharia civil, como infraestruturas ferroviárias e hidráulicas, a digitalização da construção utilizando a metodologia BIM, planeamento do trabalho, eficiência energética ou otimização de processos.

Também participaram na cerimónia de assinatura Ángel L. Trigo, Vice-Reitor para Inovação, Transferência de Conhecimento e Empreendedorismo da Universidade de Sevilha; o diretor da Escola Técnica Superior de Engenharia, Andrés Sáez Pérez, e o diretor da Cátedra Azvi: Infraestruturas e Tecnologias de Construção, Alejandro López Ruiz. Em nome do Grupo Azvi, também estiveram presentes a Diretora de Relações Institucionais, Comunicação e Responsabilidade Social, Elena Crespo Castaño, e o Diretor de Estratégia, Juan Jesús García de Pablo.

A criação desta cátedra responde a uma convicção partilhada: a inovação gera um impacto maior quando liga o conhecimento científico à realidade das obras e quando universidades e empresas trabalham em conjunto para antecipar os desafios do setor.

Um dos principais objetivos da cátedra será proporcionar aos estudantes da Escola Técnica Superior de Engenharia da Universidade de Sevilha uma experiência de aprendizagem intimamente ligada à prática profissional da engenharia. Através de estágios, seminários especializados, visitas ao local e participação em projetos reais, os estudantes poderão complementar a sua formação académica com uma visão prática do planeamento, execução e gestão de grandes infraestruturas.

Esta colaboração facilitará também o contacto direto entre futuros engenheiros e profissionais da Azvi, favorecendo a troca de conhecimentos e aproximando os estudantes das tecnologias, metodologias e processos que estão a transformar o setor.

A reitora da Universidade de Sevilha, Carmen Vargas, afirmou durante o evento que esta é a primeira cátedra na área da engenharia civil. “Temos a certeza de que esta aliança trará muitos benefícios à nossa Escola.” A assinatura foi assinada entre “uma empresa de origem sevilhana que cresceu e se tornou um gigante internacional no seu setor e a Universidade de Sevilha, na qual, no âmbito do nosso compromisso com a internacionalização, queremos contribuir com o nosso grão de areia e colaborar no reforço desta presença internacional”, afirmou Vargas.

O diretor da Escola Técnica Superior de Engenharia, Andrés Sáez Pérez, salientou que a criação desta cátedra “reforça o compromisso da ETSI em fortalecer a sua relação com o tecido industrial através das cadeiras empresariais, uma fórmula que permite aos estudantes aproximar-se da realidade empresarial do nosso ambiente e consolidar linhas estáveis de colaboração na formação.” investigação e transferência de conhecimento”.

Sublinhou também a relevância de ser o primeiro presidente da Escola especificamente focado na área da Engenharia Civil e expressou a sua satisfação por concretizar este acordo com “uma multinacional de referência no setor das infraestruturas, com uma importante projeção internacional e cuja sede está localizada em Sevilha”.

IMPULSIONANDO A INOVAÇÃO

Para a Azvi, a cátedra é também uma ferramenta estratégica para reforçar a sua capacidade de inovação e continuar a incorporar talento altamente qualificado. A colaboração com a Universidade de Sevilha permitirá identificar novas oportunidades para investigação aplicada, validar soluções inovadoras e acelerar a transferência de conhecimento para os projetos desenvolvidos pela empresa.

A iniciativa irá também favorecer a incorporação de jovens profissionais com uma sólida formação técnica e uma visão alinhada com os desafios atuais da construção, ajudando a responder à crescente procura por perfis especializados necessários para o desenvolvimento de infraestruturas cada vez mais sustentáveis, digitais e eficientes.

“As infraestruturas que irão transformar o mundo nas próximas décadas exigirão engenheiros capazes de combinar excelência técnica, inovação e uma visão cada vez mais sustentável e digital. Na Azvi queremos contribuir ativamente para esta formação porque acreditamos que o talento é o principal motor do progresso. Esta cátedra foi criada com o objetivo de se tornar um espaço permanente de colaboração entre a universidade e as empresas, onde o conhecimento académico e a experiência em projetos reais contribuem para gerar inovação, promover a investigação aplicada e preparar os profissionais que liderarão o futuro do setor. Acreditamos que o maior legado que uma empresa centenária pode deixar não são apenas as infraestruturas que constrói, mas também o conhecimento que partilha e as oportunidades que cria para as novas gerações”, disse José María Martínez Benavente, CEO da Azvi.

A Cátedra Azvi contribuirá também para consolidar Sevilha como referência em engenharia, inovação e tecnologia aplicadas à construção, fortalecendo a colaboração entre universidade e empresa e gerando um ecossistema capaz de atrair talento, promover a investigação e fornecer soluções para os desafios presentes e futuros do setor.

Com esta iniciativa, a Azvi indicou que reafirma o seu compromisso com a geração de conhecimento, a inovação aplicada e o desenvolvimento de talento, convencida de que a colaboração com a universidade é uma das melhores formas de construir infraestruturas mais eficientes e sustentáveis e, ao mesmo tempo, formar os profissionais que tornarão este futuro possível.