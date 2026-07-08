Banco polaco do BCP avança com provisões de 42 milhões no segundo trimestre

O polaco Bank Millennium, controlado pelo BCP, anunciou provisões de 180 milhões de zlótis (cerca de 42 milhões de euros à cotação atual) no segundo trimestre do ano, devido à carteira de créditos em francos suíços.

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“A estimativa preliminar de constituição de provisões para risco legal, no 2.º trimestre de 2026, relacionadas com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados pelo Bank Millennium ascende a 156 milhões de zlótis”, indica o banco em comunicado ao mercado esta quarta-feira.

O BCP prevê também provisões de 24 milhões de zlótis (cerca de 5,6 milhões de euros) para riscos legais relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, “sem impacto nos resultados líquidos”. O valor final das provisões para riscos legais deve ser conhecido a 28 de julho, na divulgação do relatório do primeiro semestre.

Na Polónia era prática comum conceder créditos em francos suíços. Embora o Millennium Bank já não venda estes créditos desde 2008, trimestre após trimestre é preciso constituir provisões para lidar com a perda de valor dos empréstimos e com os custos da conversão dos empréstimos para zlótis.

No primeiro trimestre deste ano, o Bank Millennium obteve um lucro de 301 milhões de zlótis (71,2 milhões de euros), mais 68% face ao período homólogo.