Britânica-argentina Silvana Tenreyro nomeada economista-chefe do FMI

María Silvana Tenreyro, economista e professora na London School of Economics, foi nomeada para o cargo de conselheira económica e diretora do Departamento de Estudos do Fundo Monetário Internacional (FMI), sucedendo ao francês Pierre-Olivier Gourinchas, que regressou recentemente ao meio académico. Vai iniciar funções a partir do dia 10 de agosto.

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O anúncio foi feito esta quarta-feira pela diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva. Numa publicação na rede social X, a escolha de Silvana Tenreyro é justificada com a sua “excecional” experiência académica e de formulação de políticas “que fortalecerá ainda mais a análise e o aconselhamento de políticas” da organização, tendo em vista ajudar os membros do FMI “a navegar numa economia global complexa”.

“Silvana é uma economista respeitada a nível mundial que combina realizações académicas notáveis com uma vasta experiência na elaboração de políticas e um envolvimento estreito com instituições internacionais de renome“, afirma Kristalina Georgieva, citada num comunicado divulgado na página oficial do FMI.

Georgieva sublinha também a “liderança intelectual” e a “experiência política” de Silvana, que, combinadas, “ajudarão a garantir que o trabalho analítico do FMI, bem como a supervisão multilateral e o aconselhamento em matéria de políticas, se mantenham na vanguarda do apoio aos membros” da organização.

De nacionalidade argentina, britânica e italiana, María Silvana Tenreyro concluiu o doutoramento e o mestrado em Economia pela Universidade de Harvard, após se ter licenciado em Economia pela Universidade Nacional de Tucumán, na Argentina. Assumirá as suas funções como nova conselheira económica e diretora do Departamento de Investigação do FMI a 10 de agosto de 2026.

Atualmente, a recém-nomeada economista-chefe do FMI é professora de Economia na London School of Economics, de que integra o corpo docente desde 2004. Ao longo dos anos, tem visto os seus artigos científicos publicados em revistas de renome, além de ter sido reconhecida com distinções internacionais, incluindo o Prémio Yrjö Jahnsson, o Prémio Bernhard Harms e o Prémio Birgit Grodal.

Silvana Tenreyro, de 52 anos, é também membro da Academia Britânica, da Sociedade Econométrica e da Sociedade Real de Economia, assim como membro honorário estrangeiro da Associação Americana de Economia. Desempenhou ainda o cargo de presidente da Associação Europeia de Economia (EEA, na sigla em inglês).

Além do meio académico, foi membro externo do Comité de Política Monetária do Banco da Inglaterra entre julho de 2017 e julho de 2023. No início da sua carreira, trabalhou como economista no Banco da Reserva Federal de Boston e foi membro do Comité de Política Monetária do Banco das Maurícias.

Até aqui, integrava também o Grupo Consultivo Externo da diretora-geral do FMI e prestava consultoria a instituições públicas e privadas de renome sobre questões económicas e financeiras.

“Silvana destaca-se como uma líder e comunicadora excecional. É admirada pelo seu estilo de liderança ponderado e colegial, pela abertura a perspetivas diversas e pela capacidade de construir consensos, ao mesmo tempo que incentiva um debate rigoroso”, aponta ainda a líder do FMI, no mesmo comunicado.

Georgieva elogia também a capacidade da nova economista-chefe do FMI de “comunicar questões económicas complexas com clareza e precisão e de promover um diálogo construtivo junto de públicos diversos”. “Estas qualidades ser-lhe-ão muito úteis enquanto uma das principais vozes [da organização] sobre as perspetivas económicas globais e enquanto líder do Departamento de Estudos”, acrescenta.