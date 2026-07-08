Defesa

Aliados renovam “compromisso inabalável” com o artigo 5.º e ‘libertam’ 70 mil milhões para Ucrânia

1

Aliados vão prestar 70 mil milhões de euros de apoio à Ucrânia, país que enfrenta o quarto ano de invasão russa. "O Irão jamais deve deter uma arma nuclear", indica a declaração conjunta de Ancara.

Os chefes de Estado da NATO reafirmaram em Ancara o seu “compromisso inabalável” com o artigo 5.º, que prevê que prestem apoio em caso de ataque a uma nação aliada, e também um “apoio inabalável” com a Ucrânia. Os aliados vão prestar um apoio de 70 mil milhões de euros ao país que enfrenta o quarto ano de invasão russa. Na declaração final da cimeira não é feita referência à Albânia, país que deverá acolher a próxima cimeira. Mas há ao Irão.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“Nós, chefes de Estado e de Governo da Organização do Tratado do Atlântico Norte, juntámo-nos em Ancara para reafirmar o nosso compromisso inabalável com a nossa defesa coletiva ao abrigo do Artigo 5.º do Tratado de Washington”, lê-se na declaração final da cimeira de Ancara.

“A nossa unidade, solidariedade e força coletiva continuam a ser o alicerce da paz, da segurança e da prosperidade para os mil milhões de cidadãos da nossa aliança de nações livres e democráticas. Mantemos o nosso compromisso com a abordagem de 360 graus em matéria de dissuasão e Defesa”, refere o mesmo documento.

“Para fazer frente à ameaça de longo prazo que a Rússia representa para a segurança e a estabilidade euro-atlânticas, bem como à ameaça persistente do terrorismo, os aliados estão a cumprir com o compromisso de defesa de Haia”, apontam. Ou seja, de até 2035, os países investirem até 5% do PIB em defesa.

Desde a cimeira de Haia, no ano passado, os aliados europeus e o Canadá investiram mais de 139 mil milhões de dólares. “Os nossos investimentos estão a entregar as capacidades que necessitamos, ao mesmo tempo em que fortalecem a nossa base industrial e nossa resiliência. Hoje, em Ancara, anunciamos mais de 50 mil milhões em novas aquisições e comprometemo-nos a ampliar a capacidade de produção conjunta e a trabalhar com a indústria para acelerar a inovação”, pode ler-se.

“Continuaremos a trabalhar para eliminar barreiras ao comércio de defesa entre os Aliados e aproveitar as parcerias da NATO para maximizar a profundidade e a cooperação da indústria de defesa.”

Os aliados afirmam ainda que estão a construir uma “aliança modernizada” e uma “Europa mais forte numa NATO mais forte”. “Os aliados europeus e o Canadá, em trabalho conjunto com os Estados Unidos, estão a assumir mais responsabilidades pela defesa da aliança”, referem, com a dissuasão e defesa da aliança a assentar “numa combinação adequada de capacidades nucleares, convencionais e defesa antimíssil, complementadas por capacidades espaciais e cibernéticas”.

“Estamos empenhados em manter a superioridade em combate”, asseguram.

“Apoio inabalável” à Ucrânia

A Ucrânia “contribui para a segurança transatlântica” e os aliados “permanecem unidos no seu apoio inabalável à Ucrânia na defesa de sua liberdade, soberania e integridade territorial”, dizem ainda na declaração conjunta.

“Os aliados europeus e o Canadá financiam, atualmente, a vasta maioria da assistência de segurança à Ucrânia por meio de mecanismos bilaterais e multilaterais. Os aliados ressaltam que esse apoio deve ser equitativo, previsível e sustentável a longo prazo”, referem.

“Para 2026, os aliados comprometem-se a destinar 70 mil milhões de euros em equipamentos militares, assistência e treino para a Ucrânia e reafirmam seus compromissos soberanos de manter níveis pelo menos equivalentes em 2027. Nesse sentido, saudamos a decisão da União Europeia de fornecer financiamento plurianual à Ucrânia por meio do Empréstimo de Apoio à Ucrânia”, referem.

A declaração conjunta termina sem uma referência à Albânia, país que deverá acolher a próxima cimeira, num momento em que notícias dão conta que a sua realização poderá não acontecer, uma forma de evitar nova plataforma de ataque a Trump aos Aliados, num país que tem sido lento na concretização dos compromissos de investimento da Aliança.

Mas há ao Irão. “Os Aliados reiteram que o Irão jamais deve deter uma arma nuclear e pedem ao Irão que respeite plenamente a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz”, pode ler-se.

Em Ancara, Trump anunciou que o cessar-fogo com o país do Médio Oriente tinha acabado e admitiu novos ataques ao país.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Aliados renovam “compromisso inabalável” com o artigo 5.º e ‘libertam’ 70 mil milhões para Ucrânia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

NATO pondera cancelar próxima cimeira para evitar Trump

Ana Marcela,

Evitar dar uma plataforma ao presidente dos EUA para criticar Aliança, num país que não tem investido em defesa ao ritmo pretendido pela NATO, estará a levar a Aliança a ponderar esta decisão.