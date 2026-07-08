CMS Portugal assessora Atlas Copco Group na compra da LusoAr

A CMS Portugal assessorou o Atlas Copco Group na aquisição da LusoAr, empresa portuguesa especializada no fornecimento de compressores de ar, sistemas de tratamento de ar, instalações de ar comprimido e serviços de assistência a indústrias de grande e média dimensão da região do Porto.

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A equipa da CMS envolvida na operação foi liderada pelo sócio de Corporate M&A Tiago Valente de Oliveira e contou com a participação da associada sénior Catarina Arriaga Sampaio e dos associados Francisco Verdelho e Rita Guerra Alves. A equipa contou ainda com a associada coordenadora de Direito do Trabalho & Fundos de Pensões Sofia Costa Lobo.

O Atlas Copco Group desenvolve tecnologias que transformam o futuro, oferecendo soluções de ar comprimido e vácuo, soluções de energia, bombas de desidratação e industriais, ferramentas elétricas industriais e soluções de montagem e visão mecânica.