Custo para construir uma casa nova aumenta 7% devido à mão-de-obra

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 6,9% em maio em relação ao mesmo mês de 2025, segundo uma estimativa divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Na variação em cadeia, o índice acelerou 0,9 pontos percentuais, à semelhança do que aconteceu em abril.

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A subida deste indicador é influenciada maioritariamente pelo aumento do custo da mão-de-obra, que foi de 7,5% em maio, mais quatro décimas face ao crescimento observado no mês precedente.

Já o preço dos materiais teve uma variação de 6,4% no mês em análise, 1,4 pontos percentuais acima do acréscimo observado em abril, de acordo com os dados oficiais divulgados esta quarta-feira.

Variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova:

O custo da mão-de-obra contribuiu, assim, com 3,5 pontos percentuais (contra 3,3 pontos percentuais em abril) para a variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova, enquanto os materiais tiveram um contributo de 3,4 pontos percentuais (2,7 pontos percentuais no mês anterior).

Os betumes e o gasóleo, com uma subida homóloga de cerca de 30%, e o fio de cobre nu e revestido e os tubos de PVC, com um aumento de cerca de 25%, constam entre os materiais que mais influenciaram positivamente a variação agregada do preço em maio.

Em sentido inverso, apenas os produtos pré-fabricados de betão registaram uma redução.

No que diz respeito à variação em cadeia dos custos de construção de habitação nova, a variação mensal do índice foi de 1,1% em maio, 0,3 pontos percentuais acima do registado no mês anterior, sendo que o preço dos materiais cresceu 1,3% e o da mão-de-obra subiu 0,9%.

(Notícia atualizada às 12h06)