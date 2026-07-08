Deputado José Dias Fernandes deixa o Chega e passa a não inscrito
José Dias Fernandes foi eleito pela primeira vez deputado do Chega na lista pelo círculo da Europa nas legislativas de 2024 e reeleito novamente nas últimas eleições.
O deputado do Chega José Dias Fernandes, eleito pelo círculo da Europa, vai deixar de integrar a bancada do partido e passar a deputado não inscrito, disse à Lusa fonte parlamentar. A notícia foi inicialmente avançada pelo jornal Expresso e confirmada pela agência Lusa.
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José Dias Fernandes foi eleito pela primeira vez deputado do Chega na lista pelo círculo da Europa nas legislativas de 2024 e reeleito, novamente, nas últimas eleições para a Assembleia da República, no ano passado.
Ao perder um deputado, o Chega passa a ter 59 parlamentares, mais um que os socialistas. No anterior hemiciclo, o partido também ficou sem o deputado Miguel Arruda que, após o caso do furto de malas no aeroporto, resistiu a André Ventura para colocar o lugar à disposição e passou a não-inscrito.
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