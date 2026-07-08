Eversheds Sutherland assessora a Penguin Random House na aquisição do Grupo Saída de Emergência

A Eversheds Sutherland assessorou a Penguin Random House na aquisição do Grupo Saída de Emergência, um dos mais reconhecidos grupos editoriais portugueses, detentor das chancelas Saída de Emergência, Chá das Cinco e Desassossego.

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Com esta aquisição, a Penguin Random House reforça a sua presença no mercado português e expande significativamente o seu catálogo em géneros como fantasia, ficção científica, terror, thriller, romance e romance histórico, consolidando a sua estratégia de crescimento e diversificação da oferta editorial em Portugal.

A equipa de Portugal envolvida na operação foi liderada pelo Sócio João Osório de Castro, com a colaboração do Sócio Pedro Guimarães e da Associada Teresa Botelho Neves Trigo.

A Eversheds Sutherland tem mais de 70 escritórios em todo o mundo e mais de 3.000 advogados, a Eversheds Sutherland tem, adicionalmente, um alcance reforçado em mais de 30 países africanos através da Eversheds Sutherland África Alliance, em mais de 20 países sul-americanos através da Eversheds Sutherland Latin America Alliance, em mais de 40 países englobados pela Eversheds Sutherland Asia Pacific Alliance e, ainda, através de uma rede de mais de 200 escritórios parceiros em todo o mundo.