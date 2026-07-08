FMI alerta que euforia em torno da IA pode tornar-se risco para a economia mundial

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considera que a inteligência artificial (IA) está a assumir um papel cada vez mais relevante na economia mundial, ao impulsionar o investimento, a produtividade e o crescimento. No entanto, alerta também que o entusiasmo poderá estar a gerar expectativas excessivas nos mercados financeiros, aumentando o risco de instabilidade.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O aviso consta da atualização das projeções económicas mundiais (WEO na sigla em inglês), divulgado pelo FMI esta terça-feira, no qual a instituição identifica o elevado investimento associado à IA como um dos principais fatores que têm permitido compensar parte do impacto económico negativo provocado pela guerra no Médio Oriente.

Os técnicos do FMI explicam que a procura por centros de dados, semicondutores e infraestruturas tecnológicas tem sustentado o investimento privado e favorecido as economias mais integradas nas cadeias globais de valor da tecnologia. Porém, a instituição também adverte que há riscos e o crescente entusiasmo em torno da IA poderá estar a inflacionar as avaliações dos mercados para níveis difíceis de justificar pelos fundamentos económicos.

“O entusiasmo em torno da inteligência artificial e a exuberância dos mercados financeiros podem lançar as bases para uma instabilidade macrofinanceira“, lê-se no documento.

Para o FMI, se o recente aumento do investimento associado à IA se traduzir mais rapidamente numa adoção generalizada da tecnologia e em ganhos de eficiência, o crescimento económico de médio prazo poderá revelar-se mais robusto do que o atualmente previsto. Segundo a instituição, esses benefícios poderão ser potenciados e tornarem-se mais duradouros se forem acompanhados por políticas que reduzam os constrangimentos ao nível da energia e das infraestruturas, assegurem o acesso a matérias-primas críticas e facilitem a reafetação de trabalhadores entre setores.

O entusiasmo em torno da Inteligência Artificial e a exuberância dos mercados financeiros podem lançar as bases para uma instabilidade macrofinanceira. FMI

A instituição também alerta que há riscos negativos, nos quais as expectativas quanto à rentabilidade e aos ganhos de produtividade associados à IA poderão ser revistas em baixas. Neste cenário, o investimento nos setores mais intensivos em tecnologia “poderá retrair-se de forma abrupta e as valorizações excessivamente elevadas das ações — particularmente nas economias exportadoras de tecnologias relacionadas com a Inteligência Artificial e nos mercados onde existe uma elevada concentração de empresas tecnológicas — poderão sofrer uma correção acentuada”.

O FMI adverte que esta reavaliação dos preços dos ativos poderá ser amplificada por “uma maior sensibilidade ao risco por parte dos investidores mais expostos à inteligência artificial e deverá, muito provavelmente, penalizar o consumo privado através do efeito de riqueza“.

Um cenário no qual os seus efeitos se propagariam “além-fronteiras, através das ligações comerciais, da exposição das carteiras de investimento internacionais e dos ajustamentos dos fluxos de capitais”. De um modo geral, traduzir-se-ia “num agravamento das condições financeiras globais, em maiores pressões sobre os balanços das empresas e das instituições financeiras e num enfraquecimento da atividade económica que se estenda para além do setor tecnológico”.