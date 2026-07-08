Fórum Nacional de Seguros 2026. Hotelaria não está “imune a riscos”
Ezequiel Silva, COO da Seguramos, e Frederico Teixeira, representante da AHP, defenderam uma abordagem abrangente à gestão de riscos no setor da hotelaria durante talk na 5ª edição do FNS.
Ezequiel Silva, COO da Seguramos, e Frederico Teixeira, membro do Conselho Geral e representante da AHP, participaram na 5.ª edição do Fórum Nacional de Seguros (FNS), onde debateram a gestão de riscos no setor hoteleiro na talk “Hotelaria sem surpresas: como gerir riscos num negócio que nunca para”.
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Na sessão, moderada por Diogo Agostinho, COO do ECO, os dois oradores defenderam que a gestão do risco vai muito além da resposta a grandes sinistros e deve abranger todos os fatores suscetíveis de afetar a operação de uma unidade hoteleira.
“Quando falamos em riscos, não falamos [apenas] em grandes catástrofes, incêndios ou quebras materiais, mas em tudo aquilo que pode comprometer ou interromper a operação, comprometer a segurança do hóspede, impactar as equipas, prejudicar a reputação ou gerar perdas financeiras“, afirmou Frederico Teixeira.
Ezequiel Silva sublinhou, por sua vez, que “nenhuma operação está imune a riscos“. “Uns são mais complexos, outros menos, mas há um conjunto de riscos transversais a todas as operações, como o risco financeiro”, acrescentou.
Veja aqui na íntegra as intervenções de Ezequiel Silva e Frederico Teixeira na talk “Hotelaria sem surpresas: como gerir riscos num negócio que nunca para”.
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