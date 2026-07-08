Fórum Nacional de Seguros

Fórum Nacional de Seguros 2026. Seguro de caução continua subutilizado apesar das vantagens para as empresas

  • Carolina Neves Carvalho
  • 20:17

O seguro de caução está a ganhar expressão em Portugal como alternativa às garantias bancárias, mas continua a ser um instrumento pouco utilizado pelas empresas.

O crescimento do seguro de caução em Portugal e o seu potencial para substituir as garantias bancárias estiveram em debate no Fórum Nacional de Seguros 2026. João Silva, Managing Director na Specialty Risks, e Patrícia Azevedo Lopes, Founding Partner da Atlaw, defenderam durante a talk “Seguro de caução, a alternativa às garantias bancárias” que este instrumento continua pouco conhecido, apesar das vantagens que pode oferecer às empresas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher
Patrícia Azevedo Lopes, Founding Partner da Atlaw, e João Silva, Managing Director na Specialty Risks trocaram impressões sobre o tema “Seguro de caução, a alternativa às garantias bancárias”.

“Vivemos muitos anos onde a solução natural para garantir obrigações era a garantia bancária. Não havia, no mercado nacional, alternativas reais àquilo que eram as garantias bancárias. A garantia bancária era quase uma extensão desse financiamento com as entidades bancárias. A verdade é que, nos últimos cinco, seis anos temos vindo a assistir a um advento do seguro de caução em Portugal. Estamos a ver um movimento onde aparecem seguradoras novas, e MGAs como a nossa, que trazem mais capacidades”, explica João Silva.

“Neste momento é importante passar para o outro lado uma maior informação sobre aquilo que são os seguros de caução. Efetivamente há a necessidade de perceber melhor que instrumento é este que, muitas das vezes, é mais eficaz. Se procurarmos o seguro caução percebemos que é um melhor instrumento, um melhor recurso quando comparado com as garantias bancárias”, ressalta Patrícia Azevedo Lopes.

Veja aqui na íntegra as intervenções de João Silva e Patrícia Azevedo Lopes na talk “Seguro de caução, a alternativa às garantias bancárias”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Fórum Nacional de Seguros 2026. Seguro de caução continua subutilizado apesar das vantagens para as empresas

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Mais de 3.000 pessoas estiveram no Fórum Nacional de Seguros

ECO Seguros,

O Fórum Nacional de Seguros terminou hoje, após dois dias de debates sobre principais desafios do setor, reunindo mais de 3.000 participantes e 50 marcas expositoras.

1