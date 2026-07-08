Fórum Nacional de Seguros 2026. Seguro de caução continua subutilizado apesar das vantagens para as empresas

O crescimento do seguro de caução em Portugal e o seu potencial para substituir as garantias bancárias estiveram em debate no Fórum Nacional de Seguros 2026. João Silva, Managing Director na Specialty Risks, e Patrícia Azevedo Lopes, Founding Partner da Atlaw, defenderam durante a talk “Seguro de caução, a alternativa às garantias bancárias” que este instrumento continua pouco conhecido, apesar das vantagens que pode oferecer às empresas.

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“Vivemos muitos anos onde a solução natural para garantir obrigações era a garantia bancária. Não havia, no mercado nacional, alternativas reais àquilo que eram as garantias bancárias. A garantia bancária era quase uma extensão desse financiamento com as entidades bancárias. A verdade é que, nos últimos cinco, seis anos temos vindo a assistir a um advento do seguro de caução em Portugal. Estamos a ver um movimento onde aparecem seguradoras novas, e MGAs como a nossa, que trazem mais capacidades”, explica João Silva.

“Neste momento é importante passar para o outro lado uma maior informação sobre aquilo que são os seguros de caução. Efetivamente há a necessidade de perceber melhor que instrumento é este que, muitas das vezes, é mais eficaz. Se procurarmos o seguro caução percebemos que é um melhor instrumento, um melhor recurso quando comparado com as garantias bancárias”, ressalta Patrícia Azevedo Lopes.

Veja aqui na íntegra as intervenções de João Silva e Patrícia Azevedo Lopes na talk “Seguro de caução, a alternativa às garantias bancárias”.