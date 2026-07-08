Fórum Nacional de Seguros. “A IA que conhecíamos há dois anos é muito diferente da de hoje”

Da gestão de sinistros ao apoio ao cliente, a inteligência artificial está a ganhar espaço nas seguradoras. Numa talk dedicada ao tema “Quando a IA ajuda a simplificar o dia a dia das seguradoras”, no Fórum Nacional de Seguros 2026, Paulo Ferreira, Product Solutions Director da Cleva, apresentou à audiência três aplicações práticas da tecnologia já implementadas no software da empresa e como a IA pode transformar o setor segurador.

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“Temos um processo de identificação de casos de uso, os quais vamos testando e analisando. No fundo, o objetivo é partilhar um pouco essa aprendizagem e daquilo que fomos conhecendo e da aplicabilidade que vemos da IA não só no software e nos seguros”, explica Ferreira.

O responsável destacou ainda a rápida evolução da tecnologia. “A Inteligência Artificial tem mudado muito ao longo dos tempos. Todas as semanas, todos os meses são lançados novos modelos, novas capacidades. A IA generativa que conhecíamos há dois anos é muito diferente da IA que temos hoje em dia”, ressalta.

Veja aqui na íntegra a intervenção de Paulo Ferreira na talk “Quando a IA ajuda a simplificar o dia a dia das seguradoras”.