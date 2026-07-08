Fórum Nacional de Seguros

Fórum Nacional de Seguros. “A IA que conhecíamos há dois anos é muito diferente da de hoje”

  • Carolina Neves Carvalho
  • 19:56

Três aplicações práticas de inteligência artificial já integradas no software da Cleva mostram como a tecnologia pode transformar o setor segurador.

Da gestão de sinistros ao apoio ao cliente, a inteligência artificial está a ganhar espaço nas seguradoras. Numa talk dedicada ao tema “Quando a IA ajuda a simplificar o dia a dia das seguradoras”, no Fórum Nacional de Seguros 2026, Paulo Ferreira, Product Solutions Director da Cleva, apresentou à audiência três aplicações práticas da tecnologia já implementadas no software da empresa e como a IA pode transformar o setor segurador.

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Paulo Ferreira, Product Solutions Director da Cleva. “A Inteligência Artificial tem mudado muito ao longo dos tempos. Todas as semanas, todos os meses são lançados novos modelos, novas capacidades”.

“Temos um processo de identificação de casos de uso, os quais vamos testando e analisando. No fundo, o objetivo é partilhar um pouco essa aprendizagem e daquilo que fomos conhecendo e da aplicabilidade que vemos da IA não só no software e nos seguros”, explica Ferreira.

O responsável destacou ainda a rápida evolução da tecnologia. “A Inteligência Artificial tem mudado muito ao longo dos tempos. Todas as semanas, todos os meses são lançados novos modelos, novas capacidades. A IA generativa que conhecíamos há dois anos é muito diferente da IA que temos hoje em dia”, ressalta.

Veja aqui na íntegra a intervenção de Paulo Ferreira na talk “Quando a IA ajuda a simplificar o dia a dia das seguradoras”.

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