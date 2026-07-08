Fundo britânico paga 200 milhões para ficar com um terço da transportadora Paulo Duarte

O fundo britânico ICG investiu 200 milhões de euros para entrar no capital do Grupo Paulo Duarte, com uma posição de 33,5%, adianta o Cínco Días. A família Paulo Duarte mantém o controlo do capital e a gestão da transportadora portuguesa, que fatura 130 milhões e emprega 1.300 pessoas. Investimento será usado para expandir atividade, assim como renovar a frota e apostar na digitalização.

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Fundada em 1946, a Paulo Duarte tem sede no Ramalhal, em Torres Vedras. A empresa de transporte de mercadorias é uma das maiores em Portugal e faz o transporte nacional e internacional de energia, líquidos alimentares, e-commerce, logística e distribuição.

O acordo fechado com os britânicos prevê que Gustavo Paulo Duarte e António Paulo Duarte se mantenham à frente da empresa, que tem mais de 2.000 viaturas e é um dos maiores grupos de transporte nacionais, adianta o jornal.

“O investimento da ICG apoia a próxima fase de desenvolvimento do Paulo Duarte Group. Reforça a nossa capacidade de investir nas nossas operações, equipas e serviço ao cliente, preservando simultaneamente a propriedade, a gestão e os valores que há muito definem o Grupo“, refere Gustavo Paulo Duarte, Co‑CEO do Paulo Duarte Group, em comunicado no site da empresa.

“Os nossos clientes em toda a Península Ibérica continuam a ser a nossa prioridade, e as relações que construímos com eles ao longo de muitas décadas continuarão sob a liderança da família que sempre conheceram. Esta parceria reforça simplesmente a nossa capacidade de proporcionar a fiabilidade, eficiência e qualidade que esperam de nós“, acrescenta Gustavo Paulo Duarte.

A operação, acrescenta o jornal que cita fontes próximas do negócio, inclui um pagamento pela aquisição da participação e uma injeção de capital que será disponibilizada de forma faseada, em função das necessidades da empresa.

Entre os objetivos acordados entre a ICG e o Grupo Paulo Duarte destacam-se uma nova fase de renovação da frota, investimentos na digitalização e em infraestruturas logísticas, bem como a expansão para novas localizações em Portugal e Espanha. A empresa pretende igualmente reforçar a sua presença no sul da Europa, assim como em mercados da Europa de Leste, como a Polónia e a República Checa.