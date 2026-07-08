Grupo Corp é adjudicada na construção de 1.065 habitações acessíveis no primeiro grande concurso do Plano 50.000

O Grupo Corp foi premiado como o 1.º e o 2.º do grande concurso de habitação social promovido pela Generalitat de Catalunya, o que significa que terá de construir e gerir 1.065 habitações protegidas por direitos de superfície durante 75 anos.

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O lote 1 especifica a construção de 600 casas nos municípios de Terrassa, Santa Perpètua Mogoda e Sant Adrià de Besós, enquanto o lote 4 coloca as 464 casas em Abrera, Centelles, Esplugues, La Seu d’Urgell, Tàrrega, Torelló, Vilagrassa e Vilanova del Camí.

De acordo com informações fornecidas pela empresa, o Grupo Corp tem uma área específica dedicada à promoção da habitação acessível, com uma equipa altamente especializada e com experiência consolidada no setor. O seu trabalho centra-se em terrenos próprios já qualificados para este tipo de habitação, bem como em terrenos obtidos através de concursos públicos através de direitos de superfície.

Neste sentido, o Grupo criou a sua própria empresa responsável pela gestão destas casas uma vez construídas, garantindo tanto a sua manutenção como o apoio social aos inquilinos. No que diz respeito à construção, o Grupo tem a Arkspot, a sua própria empresa de construção com uma equipa caracterizada por vasta experiência no setor.

Para além do desenvolvimento promocional, a empresa afirma que a sua proposta de habitação acessível incorpora uma proposta social que trabalha em conjunto com as administrações municipais, com especial atenção a situações de vulnerabilidade e precariedade. Para o Grupo Corp, a colaboração público-privada é uma das principais linhas de trabalho para enfrentar o desafio habitacional e a necessidade de habitação social.

Neste sentido, Joan Carles Sánchez, Diretora de Relações Institucionais do Grupo Corp, salientou que “fornecer soluções para um dos principais desafios sociais e urbanos atuais exige a união de forças entre administrações, operadores e agentes do setor, combinando visão de longo prazo, capacidade técnica e compromisso social. No Grupo Corp queremos contribuir, juntamente com outros intervenientes, para o desenvolvimento de um parque habitacional acessível, expandindo o acesso a habitação de qualidade e avançando para cidades mais inclusivas e sustentáveis”.

Desde a sua constituição, o Grupo Corp construiu mais de 800 habitações acessíveis na província de Barcelona, combinando projetos para arrendamento e venda.