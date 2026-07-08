Ministro dos Negócios Estrangeiros russo visita Maputo a partir de quinta-feira

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, inicia na quinta-feira uma visita de dois dias a Maputo, com um encontro de trabalho com a homóloga moçambicana, Maria Manuela Lucas, anunciou o Governo de Moçambique.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique refere esta quarta-feira que no encontro de quinta-feira os dois governantes “abordarão o aprofundamento e a dinamização das históricas relações de amizade, solidariedade e cooperação”. Os dois ministros vão ainda discutir “a situação política, social e económica dos seus respetivos países e regiões”, lê-se.

Acrescenta-se que a visita de dois dias do chefe da diplomacia russa a Moçambique, até sexta-feira, “decorre em resposta ao convite formulado pela ministra Maria Manuela Lucas, na visita que efetuou à Federação da Rússia, em julho de 2025”.

O embaixador da Rússia em Moçambique, Vladimir Tararov, reuniu-se em março último com a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Comunidade Moçambicana no Exterior, Maria Manso. Na altura, segundo a diplomacia russa, a reunião permitiu discutir “questões a?tuais da agenda das relações bilaterais, incluindo as perspetivas de reforço do diálogo político ao alto e mais alto nível”.

“Foi confirmada a intenção de Moscovo e Maputo de continuar a coordenar as suas ações na arena internacional, bem como no âmbito das estruturas internacionais, em primeiro lugar, a ONU. Foi dada especial atenção às modalidades de desenvolvimento das relações comerciais e económicas”, referiu então a Embaixada da Rússia, em comunicado.

Na qualidade de copresidente da Comissão Intergovernamental Russo-Moçambicana para a Cooperação Económica e Científico-Técnica, a governante moçambicana salientou a importância da realização da próxima reunião da comissão até ao final de 2026.

O Governo moçambicano prevê a realização de seis visitas de Estado pelo Presidente da República, Daniel Chapo, em 2026, ao Canadá, Botsuana, Angola, Rússia, China e Vietname, e a assinatura de cinco acordos internacionais.