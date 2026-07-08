Montenegro espera que interesses nacionais de segurança marítima sejam “acautelados”

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, realçou esta quarta-feira que Portugal está numa “trajetória de cumprimento” dos objetivos assumidos na NATO, esperando que os seus interesses no âmbito da “segurança marítima” do Atlântico sejam acautelados pelos restantes aliados.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Portugal está à altura da sua responsabilidade enquanto parceiro e, naturalmente, também espera que, no âmbito da Aliança, os nossos interesses possam ser acautelados, nomeadamente no que diz respeito à segurança marítima, que é uma área na qual temos redobrado empenho na defesa do nosso território, e também na defesa do interesse de toda a Aliança Atlântica”, realçou Luís Montenegro, à chegada à cimeira da NATO, que decorre em Ancara, capital da Turquia.

O chefe do executivo salientou que esta “centralidade atlântica” é “prioritária” para Portugal. Na opinião do primeiro-ministro, esta reunião de chefes de Estado e de Governo dará “sequência ao reforço do pilar europeu dentro da NATO e dos compromissos de investimento de todos os países da Europa, no âmbito do qual Portugal tem vindo a assumir também a sua responsabilidade”.

O governante realçou que Portugal terminou o ano de 2025 cumprindo o objetivo de ter um investimento em Defesa superior a 2%, que se fixou nos 2,01%, salientando que tal só foi possível “através de um esforço adicional”.

“Estamos numa trajetória de cumprimento, o que acontece pela primeira vez desde 2014. Isso significa que, a par daquilo que são as nossas missões e a integração em muitas operações no âmbito da NATO, como acontece hoje na Roménia, na Eslováquia, na Lituânia”, enumerou. “E ficamos também muito satisfeitos por esta cimeira adotar com prioridade exatamente essa mesma política”, acrescentou.

Montenegro antecipou que nesta reunião de alto nível será assumida “a unidade da Aliança Atlântica e o respeito e a manutenção da prevalência do artigo 5.º enquanto elemento absolutamente crucial da solidariedade e da partilha da política de segurança e Defesa de todos os 32 Estados-membros da NATO”.

Além disto, o primeiro-ministro lembrou que uma das prioridades desta cimeira é o reforço do apoio à Ucrânia, realçando a importância de materializar “no terreno todo o apoio militar, político e económico” a Kiev.

Espanha reiterou investimento na defesa sem afetar estado social

Já o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, vai transmitir aos homólogos presentes na Cimeira da NATO em Ancara que Espanha é um país aliado “com princípios”, que cumpre o investimento na defesa sem afetar o estado social do país.

Fontes governamentais espanholas disseram hoje à agência EFE que o primeiro-ministro espanhol pretende reforçar o “carácter europeu”, a unidade e a coesão da Aliança Atlântica para “enfrentar os desafios futuros”.

Durante a reunião do Conselho do Atlântico Norte, que reúne os 32 chefes de Estado e de Governo da NATO, Sánchez vai concentrar-se também na situação em que se encontra a Ucrânia.

Representantes do Governo espanhol disseram à EFE que a Ucrânia representa “outra prioridade para Espanha” defendendo um apoio contínuo, sustentado e previsível, “em linha com a política externa” de Madrid.

Sanchéz disse na terça-feira, através das redes sociais, que a Espanha vai cumprir as obrigações sem cortes que possam atingir o “estado de bem-estar” social em Espanha.

O primeiro-ministro do executivo de Madrid foi recebido na terça-feira à noite pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no Palácio Presidencial da Turquia.

De seguida juntou-se aos outros líderes aliados para uma fotografia oficial antes de participar num jantar de gala oferecido pela Presidência turca.

Segundo as mesmas fontes, os líderes estavam distribuídos por várias mesas: Sánchez sentou-se com os primeiros-ministros do Canadá, Mark Carney, da Polónia, Donald Tusk, e da Finlândia, Petteri Orpo.

De acordo com a EFE, Sanchéz falou também com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, embora não se saiba se falou com o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, que criticou repetidamente Espanha pela recusa de Madrid em aumentar as despesas com a defesa para 5%.