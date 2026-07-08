Mundial de 2026 acumula quase 34 milhões de telespectadores

A RTP1 captou 27% dos telespectadores sintonizados no Mundial. A SIC representa 23% e a TVI acumula 21%. Os três canais emitiram cinco jogos cada.

O Mundial de 2026 já acumula 33 milhões e 912 mil telespectadores nestes 27 dias de competição, numa média de 1 milhão e 256 mil telespectadores por dia, revela a análise elaborada pela Dentsu para o +M. Os jogos da seleção portuguesa acumulam quase metade dos telespectadores — 15 milhões e 882 mil.

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Com estes valores, o Mundial já ultrapassou os valores registados no Mundial de 2006 — 31 milhões e 724 mil telespectadores — e o Euro 2008 — 32 milhões e 289 mil.

A RTP1 (com cinco jogos) captou 27% dos telespectadores sintonizados no Mundial — cerca de 9 milhões e 67 mil. A SIC (com cinco jogos) representa 23% — cerca de 7 milhões e 750 mil — , a TVI (com cinco jogos) acumula 21% — cerca de 7 milhões e 169 mil — e a Sport TV 5 com 21% — cerca de 6 milhões e 981 mil. A Sport TV 1 captou os restantes 8% — 2 milhões e 635 mil. A Sport TV 2 e Sport TV 4 apresentam valores residuais de audiência.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (57%), face aos 43% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 50% do total. Os indivíduos masculinos com mais de 55 anos registaram cerca de 28% da audiência. Em sentido oposto, está a audiência feminina nas faixas 4/14 anos — 2,3% — e 15/24 anos — 2,5%.

A fase dos oitavos de final terminou com o jogo da Suiça-Colômbia, onde os suíços seguiram para a fase seguinte ao conseguirem nas grandes penalidades 4-3. Na Sport TV 5 estiveram a ver, em média, 264 mil telespectadores. Foi o jogo mais visto desta terça-feira.

Já o Argentina X Egito, que ditou o avanço da equipa de Messi por 3-2, foi transmitido na Sport TV 1 e Sport TV 5 com uma média de 179 mil telespectadores.

Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão desse mesmo jogo acumulou no próprio dia (entre o direto e o consumo a pedido) um total de 1.509.181 visualizações, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 460.168 visualizações pelas 18h50h.

O jogo mais visto é o confronto Portugal X Espanha, emitido pela RTP1, Sport TV 1 e Sport TV 5, que reuniu 4.024.486 pessoas. O menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Jordânia X Argentina, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 535 telespectadores.

A competição retoma amanhã, 9 de julho, com os quartos de final.