Mútua Saúde e MetLife juntam produtos nas suas redes comerciais

As companhias de seguros Mútua Portuguesa de Saúde (MPS) e MetLife assinaram um acordo de colaboração para a distribuição conjunta, a nível nacional, dos seus produtos dos ramos Vida e Saúde. A parceria responde a uma “necessidade crescente do mercado empresarial de oferecer aos trabalhadores soluções de proteção mais completas, que juntem o seguro de saúde com a cobertura de riscos financeiros associados a doenças graves, invalidez e morte”, dizem as empresas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O acordo de distribuição conjunta permite complementar os portefólios das duas companhias, que mantêm a sua atividade própria. A rede de agentes exclusivos MetLife passa a distribuir junto dos seus clientes as soluções de seguros de saúde da MPS, destinadas a trabalhadores dos setores privado e social, contratualizadas através das entidades empregadoras.

“O seguro de saúde é um benefício cada vez mais valorizado por colaboradores e por empresas que procuram atrair e reter talento, por isso, é com satisfação que vemos uma companhia com a história e a dimensão da MetLife escolher as nossas soluções do ramo Saúde”, destaca Nelson Rianço, CEO da Mútua Portuguesa de Saúde. “É um reconhecimento do trabalho desenvolvido na Mútua Saúde e vai permitir oferecer aos nossos clientes uma oferta mais abrangente, indo ao encontro das necessidades do mercado.”

Para Ana Araújo, Head of F2F (Agents and Brokers) and Employee Benefits da MetLife em Portugal, “esta parceria reforça a nossa capacidade de resposta às necessidades de soluções de Employee Benefits das empresas. A especialização da MPS em saúde, muito diferenciadora no mercado, em conjunto com a nossa experiência no ramo vida são perfeitamente complementares, e vão beneficiar os clientes das duas companhias”, conclui.

A parceria evidencia a relevância e competitividade das soluções desenvolvidas pela seguradora portuguesa para responder às necessidades de proteção na área da saúde, bem como a forte especialização em seguros de proteção pessoal (Vida e acidentes pessoais) da MetLife, que opera com uma rede de cerca de 200 agentes exclusivos em Portugal.